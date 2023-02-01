Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться о поставках оружия для Украины из Латинской Америки

Бразилия, Аргентина и Чили отказались поставлять оружие Украине несмотря на усилия канцлера Германии Олафа Шольца, совершающего пятидневное в турне по странам Латинской Америки. Левые лидеры этих стран призвали Запад содействовать достижению мирных договоренностей между Украиной и Россией и высказали свою приверженность к нейтралитету в новой холодной войне Россия-Запад.

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Надежды Олафа Шольца добиться со стороны руководства стран Латинской Америки поставок оружия в Украину не оправдались. Хотя в марте прошлого года все три страны —Аргентина, Бразилия и Чили — осудили российское вторжение в Украину, в отличие от США и стран Евросоюза, они не хотят применять против Москвы санкции.

Отказ поставлять оружие

Президент Аргентины Альберто Фернандес, принимавший канцлера Германии первым, заявил 28 января, что ни Аргентина, ни регион не планируют отправлять никакого оружия ни Украине, ни в какую-либо другую зону с вооруженным конфликтом. Чилийский президент Габриэль Борич высказал Олафу Шольцу убеждение в необходимости достичь «многостороннего мира» переговорами. А вновь избранный президент Бразилии Лула да Силва категорически отклонил просьбу Германии предоставить боеприпасы для танков Leopard-1 отправляемых в Украину.

Позицию Бразилии, Аргентины и Чили поддержали левые правительства Боливии и Гондураса и Колумбии, отказавшись участвовать в войне в «опосредованной форме». А социалистические правительства Кубы, Венесуэлы и Никарагуа видят причину развязывания войны в Украине в расширении НАТО и вмешательстве США. Как и его коллеги, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил за скорейшее начало переговоров, чтобы положить конец конфликту.

Опасения по поводу расширения украинского конфликта усилились в ряде стран из-за объявленного 25 января Германией решения направить на вооружение Украины танки немецкого производства. Отвечая на это Олаф Шольц заявил в воскресенье в Чили, что его страна «не допустит, чтобы война на Украине переросла в конфликт между Россией и НАТО».

Соглашения о свободной торговле не ратифицированы

В контексте экономических и энергетических трудностей, вызванных в мире войной в Украине, важной целью турне канцлера Германии Олафа Шольца по странам Южной Америки была доработка и ратификация соглашений о свободной торговле ЕС-Меркосур.

Латинская Америка богата стратегически важным сырьем, в частности — медью и литием. Спрос на литий, в условиях перехода на электромобили, значительно возрос. Поэтому сегодня за этим щелочным металлом закрепилось название «нового белого золота».

Аргентина, Чили и Бразилия — крупнейшие страны Латинской Америки с населением около 278 миллионов человек. Они представляют собой для Европы рынок с богатым потенциалом. И Германия, потерявшая из-за войны в Украине российский рынок, смотрит на коммерческие перспективы с этими странами с особенным интересом. Понятно, что в ходе турне канцлера сопровождает десяток представителей немецкого бизнеса.

Напомним, принципиальное соглашение о заключении Договора о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур было достигнуто еще в июне 2019 года. Но работа над соглашением была приостановлена. В частности из-за требования со стороны ЕС предусмотреть гарантии, что леса Амазонки не будут уничтожены ради экспансии южноамериканских производителей зерна и скота. Меркосур — пятое по величине экономическое объединение стран, в которое входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай с годовым объёмом производства в 2,2 триллиона евро.

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