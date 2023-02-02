Чтобы избежать эскалации напряженности в Арктике, Норвегия сохранит контакты с Россией

Арктика

Необходимость не допустить эскалации напряженности в Арктике стала одной из доминант завершившейся 2 февраля в Тромсё конференции по сотрудничеству стран арктической зоны Arctic Frontiers 2023. Выступая на этом ежегодном форуме, глава МИД Норвегии Анникен Хюитвельдт заявила, что приоритетом Осло в контексте войны в Украине является «сохранение Арктического совета как наиболее важного многостороннего форума по арктическим вопросам».

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В течение трех дней эксперты, неправительственные организации и управленческие делегации разных уровней из стран Арктической зоны обсуждали в Тромсё весь комплекс проблем с которым сталкиваются народы Евроарктического региона всвязи с потеплением климата и геополитическим кризисом из-за нападения России на Украину.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в обращении к участникам конференции 31 января остановилась на задачах, которые встают перед Осло, когда страна готовится принять от России эстафету председательства в Арктическом совете. Норвегия станет председателем Арктического совета 11 мая.

Контакты с Россией

«Нашим приоритетом является сохранение Арктического совета как наиболее важного многостороннего форума по арктическим вопросам. Это первый шаг к обеспечению четкой передачи руководства», — заявила министр иностранных дел Норвегии. Она сообщила, что Осло поддерживает еще «некоторые контакты с Россией на официальном уровне». Контакты продолжались после разрыва политических контактов. Дипломат подтвердила намерение их поддерживать в дальнейшем.

Анникен Хюитфельдт пояснила, что поддерживать определенный контакт с Россией необходимо, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации конфликта в Арктике:

Россия была и останется нашим соседом. На председательство Норвегии возлагаются большие надежды»… «Мы хотим, чтобы переход [Совета под руководство Норвегии] был гибким и плавным.

Опыт дипломатов Норвегии

Исследователи в области Арктики и политики в Тромсё выразили согласие в том, что Норвегия хорошо подготовлена для выполнения сложной задачи взаимодействий с Москвой именно благодаря своим долгосрочным отношениям с Россией. Страной, которая должна была выполнять роль председателя до мая месяца, но более не сможет участвовать в работе Совета.

Так, участница конференции сенатор США от штата Аляска Лиза Мурковски выразила учеренность, что «давние отношения Норвегии с Россией, знания и опыт» позволят ей выполнить поставленные задачи. Она отметила в то же время важность демонстрации силы в отношении России, особенно в настоящий момент, так как «несмотря на войну в Украине, Россия по-прежнему имеет определенный уровень господства в Арктике».

Арктический совет был создан в 1996 году с целью решения на межправительственном уровне проблем окружающей среды в арктическом регионе и всесторонняя поддержка коренных народов Севера. Постоянными членами Совета являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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