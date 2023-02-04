В Иране выпустили из тюрьмы кинорежиссера Джафара Панахи

Права человека

Власти Ирана согласились выпустить из тюрьмы под залог известного кинорежиссера Джафара Панахи. За два дня до этого режиссер объявил сухую голодовку. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщило AFP со ссылкой на его жену. Летом прошлого года Панахи приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку антиправительственных протестов в 2010 году.

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Иранский союз кинематографистов заявил, что освобождения Панахи добивались совместными усилиями его семья, юристы и работники киноотрасли. Тем не менее освобождение режиссера под залог обозначено как временное. За два дня до освобождения 62-летний Панахи объявил голодовку, протестуя против того, что его продолжают держать в тюрьме.

Адвокат режиссера Салех Никбахт, приветствуя освобождение Панахи, заявил, что тот должен был выйти под залог 18 октября 2022 года, когда Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, назначенный режиссеру по делу о «пропаганде против системы», но Панахи оставили в тюрьме.

Панахи задержали в Тегеране в июле 2022 года. Иранские власти заявили, что режиссер должен отбыть шестилетний тюремный срок по приговору, вынесенному еще в 2010 году. Тогда Панахи осудили за «пропаганду против системы» из-за его поддержки протестов против переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента страны.

62-летний Джафар Панахи — один из самых известных представителей «новой волны» иранского кинематографа и обладатель множества международных наград. В 2000 году он получил «Золотого льва» в Венеции за свой фильм «Круг». В 2018 году фильм Панахи «Три лица» получил приз за лучший сценарий в Каннах. В 2012-м Панахи стал лауреатом премии имени Сахарова за «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека».

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