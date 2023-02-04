Зафиксирован еще один шар-шпион, на этот раз над Латинской Америкой, заявили в Пентагоне. Блинкен отложил визит в Китай

Зафиксирован еще один китайский воздушный шар-шпион, на этот раз — над Латинской Америкой, заявили в Пентагоне. Ранее, после сообщения о появлении китайского шара в воздушном пространстве США, американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил поездку в Китай.

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«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем над Латинской Америкой», — заявил CNN представитель Пентагона Пэт Райдер на следующий день после того, как первый китайский шар был замечен в небе над США. «По нашей оценке, что это еще один китайский аэростат-наблюдатель», —добавил Райдер.

В Пентагоне не уточнили местонахождение второго воздушного шара. CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что в настоящее время он, видимо, не летит в сторону США.

До этого в Пентагоне сообщили, что шар-шпион, запущенный из КНР, находится над Соединенными Штатами, и что власти отслеживают его передвижение. По словам Пэта Райдера, после того, как воздушный шар был обнаружен, правительство США «немедленно приняло меры» для защиты от сбора конфиденциальной информации.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, информируя журналистов на условиях анонимности, отметил, что такое уже случалось несколько раз за последние годы. Но, по его словам, на этот раз аэростат-шпион остается в воздушном пространстве США в течение более длительного периода времени.

«Голос Америки» цитирует эксперта по Китаю из Фонда защиты демократий Крейга Синглтона, напомнившего, что такие шары широко использовались США и СССР в годы холодной войны. Они представляют собой недорогой метод сбора разведывательной информации.

Это сбившийся с курса аппарат для метеорологических исследований, утверждают в КНР

В МИД Китая заявили, что воздушный шар является гражданским дирижаблем для метеорологических исследований. В Пекине утверждают, что он сильно отклонился от запланированного курса под влиянием ветров и из-за ограниченных возможностей по самоуправлению.

Китайская сторона официально выразила сожаление в связи с «непреднамеренным входом аэростата в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств». В Пекине также подчеркнули, что продолжат коммуникацию с Вашингтоном.

Госсекретарь США отложил визит в Китай

В связи с появлением китайского воздушного шара в воздушном пространстве США американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай, который должен был состояться в воскресенье и понедельник.

Блинкен заявил, что в разговоре с главой МИД КНР Ван И он «дал понять, что присутствие аэростата-наблюдателя в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права». Госсекретарь США назвал это «безответственным поступком», «наносящим ущерб предметным дискуссиям, к которым мы готовились».

При этом Блинкен подчеркнул, что сохранение открытых линий связи с Пекином важно, и американская сторона будет их поддерживать. Он также сообщил, что отправится в Китай, «когда позволят условия».

«Мы собираемся продолжать взаимодействие с КНР, пока этот текущий вопрос не будет решен. Первый шаг — вывести средство наблюдения из нашего воздушного пространства, и именно на этом мы сосредоточены», — сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции.

В Пентагоне заявили, что шар не сбивают, потому что он не представляет угрозы для людей или самолетов, а обломки, образовавшиеся в результате крушения большого аэростата, могут нанести вред людям на земле и привести к повреждению имущества.

Воздушный шар, скорее всего, продолжит оставаться в воздушном пространстве США в течение следующих нескольких дней, отметили в Пентагоне.

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