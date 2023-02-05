Истребитель ВВС США сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном. В Пекине выразили протест

Китайский аэростат в момент падения в океан после попадания по нему ракеты у побережья Южной Каролины, 4 февраля 2023 г.

Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой у побережья Южной Каролины через неделю после того, как воздушный шар вошел в воздушное пространство США. В Пекине выразили протест, назвав это «чрезмерно острой реакцией» со стороны США.

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В Пентагоне сообщили, что истребитель F-22 Raptor, поднявшийся с авиабазы ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния) выпустил по китайском аэростату одну ракету класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder. В операции в качестве поддержки были задействованы F-15 и другие самолеты.

Сообщается, что в момент попадания ракеты китайский аэростат находится на высоте между 60 и 65 тысячами футов (примерно между 18 и 20 тысячами метров) над уровнем моря.

Фотограф агентства Reuters, наблюдавший за процессом, сообщил, что шар не взорвался, а просто начал падать в океан. Аэростат упал примерно в шести морских милях от побережья, никто не пострадал.

Мужчина наблюдает за китайским аэростатом на пляже в Южной Каролине, 4 февраля 2023 г. REUTERS - RANDALL HILL

Президент Джо Байден издал разрешение сбить воздушный шар еще в среду, но операция была отложена до момента, когда шар стало возможно сбить над океаном, чтобы не подвергать людей риску в связи с падением обломков, отметили в Пентагоне.

Ранее американские военные говорили, что не сбивали шар, поскольку тот находился выше воздушных коридоров, использующихся гражданской авиацией, не представлял опасности в воздухе, а в случае падения обломков на землю могли пострадать люди.

Обломки выловят из океана для изучения

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай использовал этот аэростат в целях сбора информации о стратегических объетах на территории США. Американские власти заблаговременно предприняли шаги по защите от сбора конфиденциальной информации, отмечают в оборонном ведомстве США.

Reuters со ссылкой на официальныйе лица США сообщило, что шар упал в океан на относительном мелководье, что может упростить вылавливание из воды китайского оборудования в ближайшие дни для его анализа. Сообщается, что в районе падения обломков аэростата находятся корабли ВМС США и береговой охраны, которые ищут его части.

Усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином

Шар был сбит в координации и при поддержке правительства Канады. Ллойд Остин выразил благодарность Канаде за вклад в отслеживание передвижение аэростата, когда тот пересекал Северную Америку.

В Пентагоне сообщают, что вхождение шара в воздушное пространство США было зафиксировано 28 января в районе Алеутских островов (штат Аляска). Аэростат пересек Аляску, Канаду и вновь вошел в воздушное пространство США на севере штата Айдахо. Официальные лица США публично не сообщали о присутствие воздушного шара над Соединенными Штатами до четверга.

В Пекине осудили ракетный удар по китайскому аэростату, назвав это «чрезмерно острой реакцией» со стороны США. Ранее в Китае заявили, что этот аэростат является гражданским аппаратом для метеорологических исследований, а в воздушное пространство США он попал случайно, сильно сбившись с курса из-за ветра.

В заявлении МИД КНР говорится, что «Китай ясно попросил США» сохранять «спокойствие и сдержанность» при расследовании инцидента.

В Вашингтоне назвали вхождение китайского аэростата в воздушное пространство США «явным нарушением» американского суверенитета и безответственным поступком. Из-за появления в воздушном пространстве США китайского аппарата госсекретарь США Этони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай.

Госсекретарь США Энтони Блинкен из-за появления китайского аэростата в воздушном пространстве США отложил свой визит в Китай, запланированный на 5-6 февраля REUTERS - JONATHAN ERNST

В пятницу в Пентагоне сообщили, что другой китайский «шар-шпион» был зафиксирован над Латинской Америкой, не уточнив его местонахождения и направления движения. В ведомстве отмечают, что в последние годы китайские аэростаты-шпионы неоднократно кратковременно заходили в воздушное пространство США.

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