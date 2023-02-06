В Иране заявили о помиловании участников протестов. Но не всех. Одно из условий — письменное покаяние

Иран

В Иране власти заявили о помиловании или смягчении наказания «десяткам тысяч» содержащихся под стражей, в том числе за участие в недавних протестах. Амнистия распространяется не на всех: есть ряд условий, в том числе письменное раскаяние. Об этом сообщают государственные иранские СМИ.

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Веховный руководитель Ирана Али Хаменеи «согласился помиловать и уменьшить сроки значительному числу обвиненных в связи с недавними инцидентами или приговоренных» по другим делам, говорится в коммюнике на сайте Али Хаменеи, которое цитирует AFP.

Амнистия приурочена к 44-й годовщине победы исламской революции в Иране в феврале 1979 года.

Связанное с судебной системой Ирана агентство Mizan на своем сайте заявляет, что под амнистию попадают десятки тысяч человек.

Как сообщается, помилование не может распространяться на людей, находящихся в тюрьмах по обвинению в шпионаже, убийствах и намеренном нанесении увечий, нанесении ущерба правительственным, военным и общественным объетам.

Есть и другие условия: «отсуствие членства или принадлежности в враждебным и подрывным группировкам», «раскаяние и письменное обязательства не повторять одно и то же умышленное преступление» и другие, передает Mizan.

Reuters, цитируя государственное иранское агентство Irna, пишет, что под амнистию не попадают также люди, обвиненные в «коррупции на земле» (за что в Иране могут назначить смертную казнь), а также лица с двойным гражданством.

Как пишут иранские СМИ, Али Хаменеи согласился помиловать участников протестов после того, как получил письмо главы судебной власти страны Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, в котором сказано, что многие участники протестов — это молодые люди. Там говорится, что многие из них уже раскаялись после провала «плана иностранных врагов и контрреволюционных движений».

Власти Ирана продолжают утверждать, что масштабная протестная волна с требованиями установить светскую демократическую власть связана с некими происками иностранных недоброжелателей.

В Иране были арестованы тысячи человек в связи с волной протестов, вспыхнувших после смерти 22-летней представительницы курдского меньшинства Масхи Амини после ее задержания полицией нравов. В ходе попыток подавления протествов были убиты около 500 человек, в том числе около 70 несовершеннолетник, по данным НКО. Масштабы протестной волны в Иране упали после начала казней участников протестов, вызвавшие международные протесты.

Уже четверо участников демонстраций были казнены. Правозащитники подчеркнивают, что высшая мера грозит еще десяткам находящимся под стражей в связи с манифестациями. В середине января этого года в Иране казнили британо-иранского гражданина Алирезу Акбари. Он был арестован в 2019 году по обвинению в шпионаже.

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