Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших, спасатели ищут выживших под завалами

Спасатель выносит из-под завалов ребенка в городе Аазаз на северо-западе Сирии (подконтролен повстанцам), 6 февраля 2023 г.

Мощное землетрясение произошло на обширной территории в Турции и Сирии. В регионе обрушились многие здания. По последним данным, более 500 человек погибли, тысячи ранены. Спасатели ищут выживших под завалами. Анкара обратилась за международной помощью.

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Эпицентр землетрясения находился вблизи города Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки ощущались даже на Кипре и в Ливане. Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4 балла.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в Турции возросло до 284 человек, более 2300 получили ранения. В министерстве здравоохранения Сирии сообщили о 237 погибших и около 600 раненых.

В Турции объявили наивысший уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.

Жертвы землятрясения есть в сирийских провинциях Хама, Алеппо, Латакия, где обрушились многие здания. На террриториях северо-запада Сирии, подконтрольных повстанцам, сообщают о десятках погибших.

Телекомпания CNNTurk показала кадры, на которых видно, что древний замок в Газиантепе серьезно поврежден.Корреспондент Турецкой службы Би-би-си передает, что в Диярбакыре обрушился торговый центр.

Сообщается, что Евросоюз направляет в зону бедствия команды спасателей.

Дополняется.

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