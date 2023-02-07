Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило пять тысяч человек

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Спасательно-поисковые операции продолжаются на юге Турции и севере Сирии, пострадавших от мощного землетрясения, за которым последовали сотни афтершоков. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия превысило пять тысяч человек. Еще десятки тысяч пострадали. В регион бедствия прибывает международная помощь.

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По последним данным турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), в Турции известно уже о гибели 3432 человек в ряде южных провинций, более 21 тысяч человек получили ранения.

По данным правительства в Дамаске и спасателей, работающих в северо-западном регионе Сирии, подконтрольном повстанцам, более 1600 погибли в результате землетрясений с сирийской стороны. Сообщалось о тысячах пострадавших в Сирии.

Сообщается, что в Турции из-за землетрясений обрушились порядка 6000 зданий. Ученый американского Института геологии (USGS) Дэвид Уолд отметил, что землетрясения такой силы могут нанести ущерб в любой точке мира, но в этом регионе многие здания особенно уязвимы.

Последствия землетрясений в провинции Хатай на юге Турции, 7 февраля 2023 г. REUTERS - UMIT BEKTAS

Спасательно-поисковые работы по обе стороны границы шли всю ночь и продолжились утром во вторник. Спасатели, пытающиеся найти выживших под завалами зданий на северо-западе Сирии, выражают опасения, что число погибших может значительно возрасти.

Поисковые работы осложняются погодными условиями: обильными дождями и снегопадом.

Спасательная операция в городе Искендерун, Турция, 6 февраля REUTERS - UMIT BEKTAS

По данным AFAD, в район бедствия помимо 25 тысяч турецких спасателей направились порядка трех тысяч спасателей из 65 стран мира. Европейский союз в связи с катастрофой ввел в действие механизм гражданской защиты, команды из ряда стран ЕС были направлены в зону бедствия. 139 французских спасателей должны прибыть в Турцию, в частности в провинцию Кахраманмараш, на которую пришелся эпицентр первого землетрясения.

О помощи Турции объявили, в частности, Греция и Швеция, имеющие напряженные отношения с Анкарой. В регион бедствия направляется также помощь ООН, США, Великобритании, Швейцарии, Китая, Россия, Индии, Японии, Израиля, ОАЭ, других стран и организаций. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, 70 государств предложили помощь в поисково-спасательных работах.

Спасение ребенка из-под завалов в городе Эль-Атариб в Сирии, 7 февраля 2023 г. © White Helmets via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил режим чрезвычайного положения на три месяца в десяти провинциях, пострадавших от землетрясений на юге страны.

Около 4 утра 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным экспертным оценкам составила 7,7 или 7,8 балла. Его эпицентр находился недалеко от города Газиантеп на юге Турции. Землетрясение привело к массовому обвалу зданий.

За первым землетрясением в регионе случилось еще в общей сложности 312 афтершоков, передает турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС. Самый мощный повторный толчок имел магнитуду в 7,5-7,6 балла, согласно разным оценкам.

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