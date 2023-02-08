Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек

Мужчина на развалинах дома в Диярбакыре. Турция, 8 февраля 2023 г.

В Турции в результате землетрясения погибли 8574 человека, еще больше 49 тысяч жителей получили ранения. Об этом сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям. В Сирии официальное число погибших достигло 2662 человек.

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В пострадавших от землетрясения районах работают около 100 тысяч спасателей, включая волонтеров и несколько тысяч специалистов из других стран. Гуманитарную помощь и спасателей в Турцию отправили десятки стран мира, в том числе государства Евросоюза, Россия, Украина, страны Центральной Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в зону бедствия, он в частности посетил населенный пункт Пазарджик юго-восточной провинции Кахраманмараш и объявил в Турции семидневный общенациональный траур.

Одно из самых сильных землетрясений в истории Турции произошло 6 февраля. Оно затронуло также соседнюю Сирию. Последствия подземных толчков ощутили также жители Ливана, Кипра и Ирака. По состоянию на 8 февраля сейсмологи зафиксировали почти 650 повторных толчков, сильнейшее из которых было магнитудой 7,6.

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