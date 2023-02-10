Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек

В Турции и Сирии продолжается поисково-спасательная операция после разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля. Сообщается, что общее число жертв катастрофы — более 21 000 человек.

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По данным турецкой спасательной организации Afad, из-под завалов на территории страны извлечено 17 134 тела, а в Сирии, по официальным данным, 3 162 погибших, в результате чего общее число жертв природной катастрофы достигает по меньшей мере 21 000 человек. Эксперты ООН предупреждают, что полный масштаб катастрофы отстается неясен.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил 9 февраля, что отправится в Сирию, где ВОЗ оказывает поддержку в области медицинского обслуживания в районах, пострадавших от землетрясения. Почти в то же время Организация Объединенных Наций объявила, что заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс посетит пострадавшие районы Турции и Сирии в выходные.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2023

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении предоставить Турции и Сирии помощь в размере 85 миллионов долларов «для оказания срочной помощи миллионам людей», а также на продовольствие и медицинское обслуживание. Отмечается, что эти средства были выделены «местным партнерам» Вашингтона, так как американские власти не вступают в контакт с режимом Башара Асада. В ООН призывают не политизировать гуманитарную помощь в контексте катастрофы.

Всемирный банк объявил в четверг о предоставлении Турции пакета помощи в размере 1,78 миллиардов долларов.

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