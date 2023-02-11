Переход на армяно-турецкой границе открыли впервые за десятилетия для доставки гуманитарной помощи

Пограничный пункт Маргара-Алиджан на границе Турции и Армении открыли впервые за три десятка лет для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом пишут турецкие и армянские СМИ. Этот же переход использовался для доставки гуманитарной помощи из Турции в Армению после разрушительного землетрясения 1988 года, отмечает турецкое агентство «Анадолу».

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В субботу Армения направила пять грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи в город Адыяман на юге Турции, сообщил спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч.

Он выразил благодарность вице-спикеру парламента Армении Рубену Рубиняну и заместителю министра иностранных дел Армении Ваану Костаняну. «Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал Кылыч на своей странице в твиттере.

Thank you dear @VahanKostanyan thank you dear @RubenRubinyan for your kind efforts to make this happen. I will always remember the generous aid sent by the people of Armenia to help alleviate the sufferings of our people in the eartquake striken region in Türkiye. https://t.co/4Q6PHOhsVj pic.twitter.com/NNU7r0FLow — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 11, 2023

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в свою очередь сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу через мост Маргара и направляются в пострадавший от землетрясения регион.

Как передает Public Radio of Armenia, в последний раз автомобиль пересекал мост Маргара 30 лет назад, в 1993 году. С тех пор армяно-турецкая сухопутная граница закрыта.

Турецкое агентство «Анадолу» приводит другие данные и пишет, что пограничный пункт Маргара-Алиджан в последний раз использовался для поставок гуманитарных грузов в Армению для устранения последствий разрушительного землетрясения 1988 года. Тогда в зону бедствия в Армении поставили помощь, собранную по линии турецкого Красного полумесяца.

Ранее Армения направила в Турцию 27 спасателей и еще 29 спасателей в Сирию в пострадавшие от землетрясения районы.

По последним данным, более 25 тысяч человек погибли в Турции и Сирии от разрушительного землетрясения, случившегося в понедельник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 февраля сообщил, что известно уже от 21 848 погибших в Турции. С сирийской стороны сообщалось о 3553 погибших.

Отношения между Турцией и Арменией омрачены главным образом тем, что Анкара отказывается признать геноцид армян в Османской империи, а также поддерживала Баку во время Первой и Второй карабахских войн.

В последнее время Ереван и Анкара предприняли ряд попыток нормализации отношений. В 2021 году Армения и Турция назначили специальных представителей, которые несколько раз встречались в Вене для обсуждения вопросов нормализации. В феврале 2022 года возобновилось коммерческое авиасообщение между Ереваном и Стамбулом после двухлетнего перерыва. В июле 2022 года Анкара и Ереван согласовали возможнсть открытия сухопутной границы для граждан третьих стран в кратчайшие сроки.

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