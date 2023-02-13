Военные США сбили еще один летающий объект. Это уже четвертый подобный инцидент с начала месяца

Американские военные сбили еще один летающий объект. На этот раз — над озером Гурон недалеко от границы с Канадой. Это уже четвертый подобный инцидент с начала февраля.

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Истребитель ВВС США F-16 сбил очередной летающий объект в воскресенье над озером Гурон (штат Мичиган) недалеко от канадской границы, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригандный генерал Пэт Райдер.

Траектория и высота его полета вызвали опасения, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Объект находился на высоте 20 тысяч футов (примерно 6 км). Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что объект имел форму восьмиугольника, и с него свисали несколько нитей.

В Пентагоне не считают, что сбитый объект представлял непосредственную угрозу какой-либо атаки, но полагают, что он мог использоваться для разведывательных целей. Будет предпринята попытка собрать его обломки для дальнейшего исследования.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало новый летающий объект утром в воскресенье и с тех пор отслеживало его передвижение.

По последним данным Пентагона, это, вероятно, был тот же самый аппарат, который недавно пролетал над Монтаной рядом с важными военными объектами, что привело к временному закрытию воздушного пространства США в этом районе.

Глава NORAD Глен ван Херк заявил, что не исключает вероятности внеземного происхождения трех последних сбитых в небе над Северной Америкой объектов. Он отметил, что военные не просто так называют их именно объектами и не определяют их как воздушные шары.

Представитель Пентагона на условиях анонимности впоследствии заявил, что военные не видели никаких доказательств того, что эти объекты имеют внеземное происхождение, передает Reuters.

Предыдущие инциденты

4 февраля американские военные сбили, как сообщалось, китайский разведывательный аэростат над Атлантикой у побережья Южной Каролины. О его обнаружении в воздухе Пентагон объявил 2 февраля.

Операция по сбору его частей в океане продолжается. В Федеральном бюро расследования (ФБР) США, ответственном за анализ аппарата, отмечают, что лишь «малая часть» его обломков собрана из океана. Большинство обломков, в частности солнечные батареи, затонули на дне океана на глубине примерно 14 метров.

В Китае признали, что сбитый аппарат вылетел из КНР, но отрицают, что аэростат использовался для разведывательных целей. В Пекине утверждают, что это был сбившийся с курса метеорологический зонд. В Китае осудили Вашингтон за его уничтожение в воздухе и заявили, что оставляют за собой «право на ответ».

Тем временем неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил, что у сбитого воздушного шара было множество антенн и солнечные батареи, «достаточно большие, чтобы обеспечивать энергию, нужную для работы нескольких датчиков по сбору разведданных».

Этот инцидент усилил напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином и вынудил госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запланированных визит в Китай.

10 февраля американские ВВС сбили еще один объект, над Аляской. Он находился на высоте примерно 12 километров и, как указывают в Пентагоне, представлял угрозу гражданским рейсам. По данным Белого дома, в отличие от китайского воздушного шара, у второго объекта не было двигательной установки или средств управления. Он упал на морской лед у побережья Аляски, идет сбор его обломков.

На следующий день, 11 февраля, в ходе совместной операции Канады и США третий летательный объект был сбит над Юконом, в воздушном пространстве Канады. Его описывали как объект цилиндрической формы. Он также находился на высоте 12 км. После сбора обломков их анализом займутся канадские специалисты.

В воскресенье глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил в эфире телекомпании ABC, что сбитые в пятницу и субботу объекты намного меньше размером, чем первый воздушный шар, сбитый у побережья Южной Каролины.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией о последних трех летающих объектах, сбитых над Северной Америкой.

По мнению некоторых аналитиков, это может быть началом масштабной китайской разведывательной операции по выявлению военного потенциала иностранных держав перед возможным ростом напряженности вокруг Тайваня в ближайшие годы, отмечает AFP.

Тем временем МИД Китая обвинил США в запуске воздушных шаров в воздушное пространство КНР и других стран. «Только с прошлого года американские высотные воздушные шары более 10 раз незаконно пролетали над воздушным пространством Китая», — заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь. В Белом доме это отрицают.

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