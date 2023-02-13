Облегчение: оккупация и психологические войска
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Постоянный автор RFI Гасан Гусейнов рассказывает о книге американского психолога Саула К. Падовера, написанной в последние месяцы второй мировой войны в Германии. Ключевая тема этой книги — первые шаги выхода из двенадцатилетнего морока нацизма, его пропаганды и его практики, искалечивших десятки миллионы людей.
Тридцать лет назад я купил в букинистическом магазине в Бремене книгу, о которой, может быть, уже рассказывал. Это прямо иллюстрация к мысли одного французского моралиста: почему мы помним во всех деталях какую-то мелочь из своей жизни, но не помним, кому мы о ней уже не в первый раз рассказываем?
Как бы то ни было, а книгу Саула Падовера «Психолог в Германии. История американского разведчика», вышедшую в Лондоне в 1946 году, я купил в Бремене за 3 марки. Почему-то сейчас это первое издание продается в интернете почти за тысячу евро, но я с книгой расставаться не собираюсь. Она у меня — с оригинальной суперобложкой, и я в нее время от времени заглядываю снова и снова, хотя и знаю вдоль и поперек.
Состоит книга Падовера из очень простых предложений и описаний. Сейчас самым важным мне кажется пересказ по горячим следам записанных холодных разговоров офицера американского психологического подразделения с жителями только-только оккупированной американскими войсками Германии.
Американцев интересовало, вообще говоря, всё. Ведь война должна была скоро кончиться — американцы и британцы уже продвигались по территории Германии с запада, советские — с востока. Судьба войны была решена. Подразделение, которым командовал Падовер, должно было составить психологические портреты обычных немцев, в особенности — верных служителей режима. Хотя встречались они и с оппозиционерами из группы «Эдельвейс». Что же касается попутчиков и сотрудников режима, то это были и совсем молодые люди, члены молодежных организаций, и люди постарше.
В одном городке Падоверу объяснили, что нацистская партия — это партия «единой Германии», что слова «демократия» они не знают и знать не хотят, что «республика» — это раздробленность и разномыслие, и только в единстве — сила. Что политика не нужна, что это грязное дело, которое национальный лидер Германии и его соратники мужественно взяли на себя. А нам, простым девушкам, оставили только веселые встречи и спортивные состязания.
А за что вы донесли гестаповцам на священника? Во-первых, не я донесла, а моя сестра, у нее спросите. А во-вторых, он мешал собираться нашей молодежной организации, отказался проводить церковную службу пораньше, чтобы отпускать нас на наши веселые посиделки.
А о чем вы говорили на этих встречах?
Шутили, смеялись, много смеялись.
Что они знают об истории Германии? Совсем немного, но самое главное. Что после поражения в первой мировой войне наступили страшные двадцатые годы — годы раздробленности, обнищания и утраты исконных территорий. Нам, арийцам, принадлежали земли, на которых поселились другие народы, тесня там наших братьев. Нужно было вернуть нам жизненное пространство, и мы начали освобождать его от варваров.
Что вы знаете о евреях? Никогда их не видела. Но я знаю, что они тоже христиане, так что не очень хорошо получилось, конечно. Но, знаете, евреи очень могущественная нация, нам нельзя было выходить за них замуж, потому что мы чистые арийцы, а они — смешанный народ, а смешиваться нельзя. Но, конечно, глупо, что мы с ними связались. Они оказались очень могущественными, и теперь мы проиграли.
А что вы думаете об американцах? Знаете, я думаю, что с американцами легче, чем было при Гитлере. Он был хорошим лидером, но потом начал совершать глупости. Прогнал Браухича, сам стал главнокомандующим, и хитрый азиат Сталин заманил нас в Россию и разгромил на Волге.
Кто начал войну?
Поляки, конечно, они начали преследовать немцев, убили массу людей. Нам нужно было защищаться от поляков, и наш лидер решил разоружить их. Нам нужно было вернуть жизненное пространство, которое отняли у Германии в лихие двадцатые годы.
Что девушка Эрика думает об американцах? Что представители «единой Германии» очень стращали американской оккупацией и негритянским джазом всех нас, но вот американцы пришли и даже представителей «единой Германии» не трогают. При Гитлере было более сурово, сейчас стало легче. Да, при американцах наступило облегчение.
Девушка Марта, тоже лидер «Молодой гвардии» — отделения Союза немецких девушек, этот пост она занимала четыре военных года, при первой встрече с офицером психологической разведки отвечала на все вопросы односложно:
— Вы читаете книги?
— Нет.
— Вы читаете газеты?
— Нет.
— Вы ходите в кино?
— Нет.
— Вы слушаете радио?
— Нет.
— У вас есть друзья?
— Нет.
— Вы изучали немецкую историю?
— Немного.
— Кто такой Бисмарк?
— Немецкий деятель.
— Кто такой Вильгельм Второй?
— Бывший лидер Германии.
— Что вы знаете о Германской Республике (имеется в виду Веймарская республика)?
— Не помню.
— Что такое нацизм?
Молчание.
— Что такое нацизм?
— Партия.
— Что такое коммунизм?
Молчание.
— Что такое коммунизм, фройляйн Кнотт?
— Россия — это коммунизм.
— Что такое Россия?
— Россия — это некультурная нация.
— Что такое Америка?
— Америка большая.
— Это все, что вы знаете об Америке?
Молчание.
— Что вы думаете о будущем Германии?
— Меня не интересует будущее Германии.
— Неужели? Разве вы не патриотка?
Ее глаза наполняются слезами.
— Я потеряла брата в России.
— Вам не жаль, что он погиб?
Вытирает слезы.
— Но ведь была война.
— Кто начал эту войну?
Молчание.
— Что вы думаете о Гитлере?
Холодный колючий взгляд.
Правда, уже на следующий день неразговорчивая Марта Кнотт снова пришла на встречу с американским психологом. На этот раз она трещала без умолку: мама объяснила ей, что американцы решат, будто она — упертая сторонница «Единой Германии» и национального лидера, а она ведь не такая. Ее просто заставили стать маленькой начальницей молодежной организации и исполнять указания начальницы из райцентра.
— Так уж и заставили? Как можно человека заставить стать начальником?
— Мне присылала распоряжения Кристина Гюпперц из Моншау.
— Что это были за указания?
— Да я их и не читала.
— Вы лжете.
— Ну хорошо, да, я прочитала брошюру. Однажды.
— О чем была брошюра?
— О жизни нашего национального лидера.
Постепенно выяснилось, что Марта с трудом собирала девушек на сходки для чтения пропагандистских материалов. Что собирались они раз в неделю, но постепенно ее работа свелась к тому, чтобы составлять списки тех, кто не явился на собрание.
— Сколько вы получали от «Единой Германии»?
— Да ничего они мне не платили. Жалкие 12 марок в месяц.
Собеседник Падовера постарше, некий Лео Кальфф, ищет и легко находит настоящих ответственных за провал национального лидера. Он сам виноват, что выбрал себе таких друзей. Первой ошибкой был Муссолини. Итальянцы заманили нас в Африку, где мы просто рассеяли свою мощь. А со Сталиным это была вторая ошибка. Молотов в 1941 попросил нас отдать им Дарданеллы, Болгарию и Бессарабию. Ну и отдали бы, а тут пришлось вторгаться в Россию.
О Кальффе Падовер пишет с отвращением. На последнюю встречу недавний функционер нацистского режима принес документ, в котором разделывался с нацистской идеологией, повторяя риторику американской пропаганды, но — в привычной для себя манере идеологического диктата. Сколько ни переобувайся в воздухе, природу человека, ищущего себе нового вождя, изменить трудно.
«Мы не хотели воевать, враги использовали нашу готовность прийти на помощь нашим братьям, знали, что мы своих не бросаем, а потом окружили со всех сторон».
Падовер завершает свою книгу, написанную по слишком горячим следам, выдержкой из письма жене, отправленного им из Германии. В нем автор пишет об облегчении, которое испытывали, несмотря на страшное поражение, почти все его собеседники, как об источнике надежды на будущее.
Кто-то спросит, о чувстве ли облегчения нужно было думать и говорить после двенадцатилетнего морока — военной истерии и последовавшей войны с миллионами жертв? Когда не наказаны еще военные преступники, не отмщены их жертвы? А офицер психологического фронта говорит о каком-то «облегчении» у бесчисленных попутчиков режима. Но пропагандисты «единой Германии» стращали население своей страны ужасами американской оккупации, внушали простую и ложную мысль, что своя власть лучше только потому, что она — своя, знакомая, родная.
Когда же выяснилось, что союзники не намерены мстить, а, скорее, лечить коллективный психический недуг, тут и пришло время «облегчения». А внешним выражением этого облегчения была как раз оккупация.
Да, чуть не забыл: когда Падовер писал свою книгу, Гитлер, национальный лидер Германии, был еще жив.
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