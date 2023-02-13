Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 35 000 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 000 человек.

Спустя неделю после мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии спасатели продолжают извлекать из-под завалов тела погибших. Число жертв землетрясения в обеих странах превысило 35 000 человек и, похоже, это количество продолжит расти. Это самое смертоносное землетрясение в Турции с 1939 года.

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По последним данным турецкой спасательной организации Afad, которые 13 февраля передает агентство France-presse, число погибших в Турции — 31 643. Почти 3600 человек погибло в Сирии, где от бедствия сильнее всего пострадали контролируемые повстанцами территории северо-запада, вновь оставив без крова множество людей, которые уже неоднократно теряли дома в результате десятилетней гражданской войны. Этот регион получил мало помощи по сравнению с районами, контролируемыми сирийским правительством.

Помощь Сирии заблокирована

Помощь повстанцам была частично отложена из-за отсутствия «зеленого света» со стороны исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая контролирует часть северо-западной Сирии, пояснил представитель ООН Йенс Лаерке. Источник в ХТШ в Идлибе сообщил агентству Reuters, что группировка не допустит никаких поставок из районов, удерживаемых сирийскими правительственными войсками и что помощь должна будет проходить через Турцию. «Турция открыла все дороги, и мы не позволим (сирийскому) режиму воспользоваться ситуацией, чтобы показать, что они помогают», — сказал источник.

По словам Йенса Лаерке, Организация Объединенных Наций надеется активизировать операции по оказанию помощи на сирийско-турецкой границе, открыв еще два контрольно-пропускных пункта для доставки гуманитарных грузов. В настоящее время открыт только коридор через КПП «Баб-эль-Хава».

«На данный момент мы бросили жителей северо-западной Сирии», — написал в Twitter Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, посетивший турецко-сирийскую границу, где в настоящее время находится единственный пограничный пост ООН. «Они справедливо чувствуют себя брошенными», — добавил он, пообещав удвоить усилия, чтобы быстро улучшить ситуацию.

В понедельник Мартин Гриффитс отправился в северный сирийский город Алеппо, чтобы оценить ущерб от землетрясения и выступить за оказание помощи районам, контролируемым сирийскими правительственными войсками и удерживаемым повстанцами.

Первая помощь от Европейского союза для районов Сирии, подконтрольных режиму Башара Асада, прибыла в Дамаск в воскресенье.

По словам Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который встретился в воскресенье с сирийским президентом Башаром Асадом, Сирия может открыть новые контрольно-пропускные пункты, чтобы обеспечить доставку помощи в пострадавшие районы, находящиеся под контролем повстанцев.

Помимо этого, Башар Асад встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, которые внесли большой вклад в оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.

Глава ООН Антониу Гутерриш высказался предельно ясно: учитывая масштабы бедствия, никакие санкции не могут помешать помощи населению. Министерство финансов США объявило о временной отмене некоторых санкций, связанных с Сирией, надеясь, что помощь пострадавшему населению будет доставлена ​​как можно быстрее. Эта мера «разрешает на 180 дней все операции, связанные с помощью жертвам землетрясения, которые в противном случае были бы запрещены» санкциями против Сирии.

Власти Франции подчеркивают, что они также поддерживают сирийцев, даже если диалог с официальным Дамаском не установлен. «Мы организуем экстренную помощь населению Сирии на сумму 12 миллионов евро совместно с неправительственными организациями, работающими непосредственно на благо населения, и с Организацией Объединенных Наций во всех регионах, пострадавших от землетрясения», заявил в пятницу Франсуа Дельмас, пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции.

Поиски выживших и случаи мародерства

Поиски выживших при этом продолжаются — в городе Антакья на юге Турции команда китайских спасателей и турецких пожарных спасла 54-летнего сирийца Малика Миланди, продержавшегося под завалами 156 часов. Турция сообщила, что около 80 000 человек были госпитализированы и более миллиона человек находятся во временных убежищах.

Раскритикованный за управление ликвидацией последствий катастрофы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат на переизбрание в июне, пообещал начать восстановление разрушенного жилья в течение нескольких недель. Он также пригрозил суровым наказанием тем, кто попытается воспользоваться ситуацией для совершения краж.

Спасатель из юго-восточной провинции Шанлыурфа рассказала агентству, что видела воров в городе Антакья. «Мы не можем сильно вмешиваться, потому что большинство мародеров вооружены ножами». В Кахраманмарасе пожилой человек заявил, что из его дома украли золотые украшения, а в портовом городе Искендерун полиция была развернута на перекрестках торговых улиц, на которых расположено множество телефонных и ювелирных магазинов.

Две немецкие группы помощи приостановили операции в Турции в субботу, сославшись на случаи столкновений между различными группами и опасения по поводу безопасности в пострадавших от землетрясения районах.

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