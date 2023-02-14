Землетрясения в Турции и Сирии: известно уже о более 37 тысячах погибших, спасательные операции начинают сворачивать
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После разрушительного землетрясения в Турции и Сирии прошло больше недели. Известно уже о более 37 тысячах погибших в двух странах, и цифры, судя по всему, еще далеки от окончательных. Спасатели начинают сворачивать поиски людей под завалами обрушившихся зданий.
По последним данным Управления по ликвидации последствий ЧС, 31 643 человека погибли в Турции от разрушительных землетрясений, случившихся в прошлый понедельник. В Сирии, по последним данным, погибли 5714 человек.
В ООН предупреждают, что окончательное число погибших в результате стихийного бедствия может значительно вырасти. В субботу, когда было известно о 28 тысячах погибших, заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что окончательное число погибших может оказаться вдвое выше или даже больше.
Министр урбанизации Турции Мурат Курум сообщил, что в 10 городах страны 42 000 зданий либо обрушились, либо нуждаются в срочном сносе, либо серьезно повреждены.
В Турции обещают провести тщательное расследование в отношении всех, кто подозревается в причастности к обрушению зданий, выдано более сотни ордеров на задержание. Сообщается уже о ряде арестованных.
Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших. Некоторые команды уже начали сворачивать операции, поскольку низкие температуры уменьшили и без того небольшие шансы на выживание тех, кто может оставаться под завалами, передает Reuters.
В ООН сообщают, что в сирийском Алеппо спасательная операция «близится к завершению», и основное внимание переходит на организацию временного проживания, раздачи провизии и обучения детей.
Низкие температуры, ожидающиеся на этой неделе в Турции и Сирии, создают дополнительные трудности и для оставшихся без крыши над головой в результате землетрясения.
Ситуация в Сирии
Представитель ООН Мартин Гриффитс, на этих выходных посетивший зону бедствия, заявил, что жители северо-запада Сирии «справедливо чувствуют себя брошенными в ожидании международной помощи, которая не поступила». По его словам, «необходимо как можно скорее исправить этот провал».
На территориях, подконтрольных повстанцам на северо-западе Сирии, где проживают порядка 4 миллионов человек, практически не поступала международная помощь. До землетрясения почти вся гуманитарная помощь на северо-запад Сирии поступала из Турции через пограничный пункт Баб аль-Хава. Этот маршрут работает с 2014 года на основании резолюции Совета безопасности ООН. Его оспаривают в Дамаске и Москве. Этот переход временно перестал действовать из-за землетрясения, и поставка помощи через него восстановилась только в четверг.
Возглавляющий режим в Дамаске Башар Асад 13 февраля заявил, что согласен на открытие еще двух пунктов пропуска гуманитарной помощи между Турцией и северо-западом Сирии на начальный период в три месяца, о чем сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во французской гуманитарной организации Mehad, работающей на северо-западе Сирии, выражают обеспокоенность, что новые пункты пропуска открываются под контролем Дамаска, а не ООН.
В организации говорят, что в сирийской провинции Идлиб (подконтрольной повстанцам) не хватает врачей, медоборудования, а также тентов, отопительного оборудования, предметов гигиены и так далее.
Источник в исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», контролирующей большую часть региона, сообщил Reuters, что группировка не пропустит грузы из районов, контролируемых правительством Асада.
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