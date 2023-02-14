На МКС американцы и россияне совместно решают проблемы грузового «Прогресса»

NASA помогает «Роскосмосу» найти причины разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21», подготовленного экипажем МКС к спуску в атмосферу Земли. Как сообщают российские агентства со ссылкой на Роскосмос, американцы используют дистанционный манипулятор своего сегмента станции, чтобы осмотреть возможное место повреждения на внешней обшивке «Прогресса».

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Как сообщил 11 февраля «Роскосмос», инцидент на «Прогрессе МС-21» произошел через несколько часов после стыковки со станцией второго грузового «Прогресса МС-22». Российский центр наблюдения за полётами зафиксировал разгерметизацию по показаниям телеметрических данных. Разгерметизация сопровождалась утечкой хладагента из системы теплорегуоирования. Пресс-релиз агентства уточняет: «Отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС, экипажу ничего не угрожает». Разгерметизация никак не повлияла на стыковку с прибывшим «Прогрессом», ни на дальнейшую программу пилотируемых полетов. Все запланированные к затоплению на Земле грузы уже находятся в корабле «Прогресс МС-21».

13 февраля «Роскосмос» уточнил, что разгерметизация корабля «Прогресс МС-21» похожа на ситуацию, произошедшую в декабре 2022 г. с кораблем «Союз МС-22 «. Тогда причиной разгерметизации назвали повреждение внешней обшивки корпуса метеоритом или элементом космического мусора. Установить причину утечки хладагента в декабре также помогали специалисты NASA.

Повреждение контура охлаждения корабля, используемого для доставки на МКС сменного экипажа, и сам факт повторения проблемы на орбите требуют от экспертов провести всесторонний анализ всех возможных причин инцидента. Специальная комиссия уже начала свою работу. Российский РБК цитирует руководство «Роскосмоса», уточняющее, что при одинаковых повреждениях на пристыкованных к МКС «Союзе МС-22» и «Прогрессе МС-21», причины их появления могут быть разными. Отстыковка поврежденного «Прогресса» с грузом, предназначенным для эвакуации с МКС назначена на 18 февраля.

Как и в годы холодной войны, космос и наука остаются редкими областями деятельности, где еще возможно ограниченное сотрудничество специалистов России и Запада.

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