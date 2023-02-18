Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч человек

По последним данным, больше 45 тысяч человек погибли из-за землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии в начале февраля, сообщает в субботу, 18 февраля, агентство Reuters.

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В Турции, по данным властей, погибли 39 672 человека. В соседней Сирии известно о гибели больше 5,8 тысячи человек. В Сирии данные о погибших не обновляли несколько дней.

18 февраля, спустя 12 дней после землетрясения, из-под завалов жилого дома в городе Антакья на юге Турции извлекли еще трех живых человек, в том числе одного ребенка. При этом многие иностранные команды спасателей уже покинули зону землетрясения. Эксперты говорят, что большинство спасений происходит в течение 24 часов после землетрясения.

В Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7–7,8, которое затронуло провинции на юго-востоке страны, а также территории Сирии. К вечеру 17 февраля сейсмологи зафиксировали свыше 4,7 тысячи повторных толчков.

В результате землетрясения оказались разрушенными не только жилые дома, но важные объекты инфраструктуры. Организация Объединенных Наций призвала выделить более миллиарда долларов на операцию по оказанию помощи Турции, а также 400 миллионов долларов для сирийцев.

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