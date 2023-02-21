В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3, есть разрушения и погибшие

Два новых землетрясения зафиксированы в понедельник в Турции, в провинции Хатай. Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло вскоре после 20:00 по местному времени. За ним через три минуты последовало землетрясение магнитудой 5,8. Землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.

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По меньшей мере шесть человек погибли и почти 300 получили ранения в результате двух новых землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник. Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате новых землетрясений.

Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 были зафиксированы в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило агентство по оказанию помощи Afad. Этот регион уже пострадал от двух землетрясений 6 февраля, в результате которых в Турции погибло более 45 тысяч человек.

По данным Afad, первый толчок, эпицентр которого находился в районе Дефне, произошел в 20:04. Через три минуты за ним последовало новое землетрясение магнитудой 5,8 в Самандаге, прибрежном городе к югу от Антакьи, сообщил Afad, который опасается «подъема уровня моря до 50 см».

По последним официальным данным, в Турции погибли шесть человек и 294 человека получили травмы. Предполагается, что число погибших в этот раз будет относительно небольшим, потому что землетрясение произошло в районе, который после сильного землетрясения 6 февраля практически опустел.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что 18 человек получили серьезные ранения и перевезены в больницы в городах Адана и Дёртйол. По словам министра, из некоторых больниц, устоявших во время первых двух мощных землетрясений, пришлось эвакуировать пациентов, потому что после землетрясения в понедельник в зданиях появились трещины.

Из соседней Сирии тоже сообщают о погибших, но сообщения эти пока очень разноречивы. Ранее организация «Белые каски» сообщила о более чем 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.

Свидетели сообщили агентству Reuters о новых повреждениях зданий в городе Антакья провинции Хатай – одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения 6 февраля, в результате которого в Турции и Сирии погибли почти 46 тысяч человек. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками.

Гуманитарная группа «Белые каски», которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях. По сообщениям, после землетрясения в понедельник в Сирии около 470 раненых обратились в больницы.

Толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Египте и Ливане.

По данным Afad, за две недели было зарегистрировано более 6000 афтершоков после землетрясения 6 февраля магнитудой 7,8. Президент Турции объявил в понедельник о строительстве 200 тыс. домов в одиннадцати провинциях, пострадавших от разрушительного землетрясения. «Ни одно из зданий не будет выше трех или четырех этажей», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Землетрясения разрушили или серьезно повредили более 118 тыс. зданий.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Это самое крупное землетрясение в Турции с 1939 года. Более 45 тысяч человек погибли. По оценкам Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса, землетрясение нанесло ущерб жилым домам на сумму около 70 млрд долларов, потери национального дохода составили 10 млрд долларов.

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