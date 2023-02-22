Приостановка участия Москвы в СНВ-3: этапы размежевания России и Запада

Объявленная президентом России приостановка участия в ядерном договоре СНВ воспринимается на Западе как «удар по архитектуре глобальной безопасности». Москва, таким образом, «продолжает оказывать давление на Запад, не увеличивая реальную перспективу применения ядерной бомбы», — пишет, тем не менее, агентство France-Presse.

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Обращаясь к Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке соблюдения Москвой условий двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Заключенный в 2010 году договор предусматривает, в частности, взаимные инспекции ядерных объектов. Но Владимир Путин объявил в понедельник требования Вашингтона о допуске на стратегические военные объекты России «театром абсурда», обвинил Запад в «прямой причастности» к попыткам нанести удары по базам российской стратегической авиации.

В этом контексте, Владимир Путин высказался за начало переговоров по сдерживанию с учетом «ядерного потенциала стран НАТО». «Потому что в НАТО состоит не одна ядерная держава — США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции, они совершенствуются, развиваются и они же тоже направлены против России» — заявил Владимир Путин.

ДСНВ с трудом продлен до 2026 года

Смысл и возможные последствия приостановки участия Москвы в СНВ-3 обсуждаются, прежде всего, в России. Так, в эфире российской радиостанции BFM руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов отметил, что текст действующего сегодня договора не предусматривает возможности «приостановить участие». Академик сказал: «В договоре такого термина нет, поэтому я думаю, что сначала нужно разъяснить. И я думаю, что американцы сейчас потребуют разъяснений, что значит приостановка участия».

Итак, Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, действовал 10 лет. За два дня до истечения срока его действия в конце января 2021 года ДСНВ был, с большими трудностями, продлен и действует до 5 февраля 2026 года.

Для каждой из сторон ДСНВ ограничивает стратегические наступательные арсеналы максимум 1550 боеголовками, что почти на 30% меньше, чем предыдущий «потолок». Он также ограничивает количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков в пределах 800.

Но даже в таких условиях ядерные арсеналы стран настолько значительны, что могут позволить неоднократно уничтожить планету. Поэтому оптимистические высказывания обозревателей в то время сводились к утверждению, что главным достижением договора было восстановление и улучшение системы инспекций и принципа открытости обмена данными, которая существовала между Россией и Соединенными Штатами с 1991 года, в период разрядки напряженности. По факту, заявление Владимира Путина официально ставит точку в этом обмене.

СНВ в «коме», но виновата в этом не только Москва

«ДСНВ не мертв, но находится в искусственной коме», — объяснила AFP Эмманюэль Мэтр, исследователь из парижского Фонда стратегических исследований (FRS). Такого рода договоры работают на основе политической воли, и явно нет никого, кто мог бы ее поддержать».

France-Presse при этом подчеркивает, что «Кремль — не единственный могильщик соглашений о нераспространении» и напоминает, что в 2002 году Джордж Буш-старший объявил о выходе США из договора по ПРО об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного еще в 1972 году в Москве лидерами СССР и США Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Соглашения по иранской ядерной программе, которая ограничивала иранские ядерные разработки гражданским сектором в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза.

А в мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Он был подписан в 1992 году 26-ю странами-членами ОБСЕ и, как раз, определял режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах обговоренных ограничений. То есть, создавала ключевой инструмент для выполнения Вашингтоном и Россией договора вышеупомянутого СНВ-3.

По инициативе Дональда Трампа в 2019 году прекратил свое существование и договор о Ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный в 1987 году в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Этапы размежевания

Специалист по стратегическим исследованиям Эмманюэль Мэтр напоминает, что взаимные инспекции США и России в рамках СНВ-3 прервались 2 апреля 2020 года, по обоюдному соглашению и по причинам санитарной безопасности, связанной с пандемией. А уже 8 августа 2022 года МИД России объявил о приостановке запланированного инспекционного процесса в соответствии с положением, позволяющим «в исключительных случаях» стороне «временно выводить объекты из инспекционной деятельности» для сохранения принципа «паритета и равенства сторон».

Это был ответ России на закрытие воздушного пространства США и стран-союзников для российских самолетов, что затрудняло доступ для российских инспекторов на американские объекты. Эмманюэль Мэтр напоминает, что в своем пресс-релизе Москва писала о «дополнительных трудностях [российских экспертов] с получением виз и необходимости промежуточных остановок в некоторых странах, где против России действуют санкции», о трудностях инспекций в условиях возобновления эпидемии Covid в Соединенных Штатах и информировала, что как только эти технические трудности будут устранены, процесс выездной инспекции может возобновиться, как это предусмотрено договором.

Приостановка участия в СНВ – еще не полный возврат к ядерной угрозе

В интервью France-Presse бывший дипломат и вице-президент Инициатив по ядерному разоружению (IDN) Марк Фино сказал, что не следует «чрезмерно драматизировать», так как для России это — средство увеличения «давления на Соединенные Штаты и НАТО» без каких-либоизменений в российской доктрине.

Со своей стороны, в эфире радиостанции Franceinfo аналитики указывают на опасные последствия приостановки инспекций полигонов, где проходят ядерные испытания. По словам Элоиз Файе, координатора программы сдерживания и распространения Французского института международных отношений (Ifri), если Россия более не будет уведомлять страны НАТО перед учениями и испытаниями, как это было сделано в момент успешного запуска ракеты «Сармат» в апреле 2022 года, «это повысит риск неконтролируемой эскалации», потому что у НАТО не будет возможности узнать является ли стрельба частью учений. Она считает, тем не менее, что маловероятно, что Москва будет наращивать свой арсенал, «и без того значительный, что может стать препятствием для будущих переговоров».

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