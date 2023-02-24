141 страна: Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить войну и вывести войска из Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине. Представители стран-членов Организации Объединенных Наций обсудили ее в четверг, 23 февраля, на специальной сессии, приуроченной к годовщине российского вторжения и проголосовали незадолго до наступления 24 февраля (по европейскому времени). За резолюцию проголосовал представитель 141 страны, 7 высказались против, 32 воздержались.

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В своей резолюции Генассамблея ООН вновь требует от Российской Федерации «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах» и призывает к к прекращению боевых действий.

Резолюция:

содержит требование о соблюдении принципов Устава ООН;

подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения;

призывает к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

подчеркивает необходимость привлечения к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.

Резолюция закрепляет основные положения «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Генассамблея отклонила внесенные Беларусью поправки об исключении из текста упоминания об ответственности РФ за начало боевых действий, о призыве к переговорам и о запрете поставок вооружений Киеву.

► 2 марта 2022: Резолюция под названием «Агрессия против Украины» принята большинством голосов Генеральной Ассамблеи ООН

► 13 октября 2022: Генассамблея ООН осудила аннексию Россией оккупированных территорий Украины

► 14 ноября 2022: Генассамблея ООН приняла резолюцию о взыскании с РФ репараций в пользу Украины

Против резолюции, помимо России, проголосовали Беларусь, КНДР, Сирия, Мали, Никарагуа и Эритрея.

23 февраля на чрезвычайной спецсессии делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН. В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против. Поправки, предложенные Беларусью, были отклонены. © UN

Среди 32 воздержавшихся стран — Китай и Индия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а также Иран, Куба, ЮАР и Центральноафриканская республика. Среди воздержавшихся — ряд стран Африки (в т.ч. Зимбабве и Алжир), Азии (в т.ч. Монголия, Вьетнам и Лаос) и Латинской Америки (Сальвадор и Боливия). Ряд стран не принял участие в голосовании: среди них — Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла, Буркина-Фасо, Ливан.

Результаты голосования Генассамблеи ООН 23 февраля похожи на исход голосования ГА на первом экстренном заседании по ситуации в Украине второго марта 2022года. Тогда требование вывести российские войска из Украины тоже поддержал 141 член организации.

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