«Мы не успокоимся, пока Украина не победит и не будет восстановлена»: как Запад отреагировал на годовщину российского вторжения в Украину

Год назад 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В 366-й день этой развязанной Владимиром Путиным войны, самой масштабной и кровавой в Европе с 1945 года, лидеры государств и международных организаций обратились с посланиями поддержки украинскому народу.

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Сообщения поддержки от Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с посланием в поддержку Украины: «Год жестокой российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. И перед нами будущее единства. Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы с вами только, сколько потребуется».

Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.



Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.



And because Europe and its partners and allies will stand firm.

https://t.co/hlObhg802U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил: «Сегодня мрачная годовщина. Для Украины. Для Европы. И для мира. Уже год Россия воюет с Украиной. И в течение года Украина мужественно сопротивлялась. Свободная и независимая Украина – это свободная и независимая Европа. Украина победит».

Since day one, the EU has stood by the people of Ukraine.

We will continue to do so, and Ukraine will shine again. Within the EU. #StandWithUkraine pic.twitter.com/aRnoDvuFbA — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2023

Лидеры 27 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление, приуроченное к годовщине со дня начала полномасштабной войны РФ против Украины, подтвердив свою безоговорочную поддержку украинскому сопротивлению агрессии

«Вместе с нашими международными партнерами мы добьемся победы Украины, уважения международного права, восстановления мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановления Украины и торжества правосудия. До этого дня мы не успокоимся», – — подчеркивается в тексте заявления Европейского совета глав государств и правительств.

Лидеры стран ЕС еще раз подчеркнули, что Украина – «часть европейской семьи» и что единая Европа продолжит оказывать Киеву политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку. «Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы попытаемся использовать замороженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», – отмечается в заявлении Евросовета.

«Мы полны решимости добиться того, чтобы все, кто несет ответственность за военные преступления и другие тягчайшие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, были привлечены к ответственности», — заверили лидеры стран ЕС.

Украинский народ проявил невероятную силу, защищая свою родину и основные принципы международного права от российской агрессии. Они проявили решимость в защите демократии и свободы, стойкость перед лицом трудностей и достоинство, столкнувшись с преступлениями России», — указано в заявлении глав 27 стран Евросоюза.

Накануне годовщины начала войны перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе был поднят украинский флаг.

НАТО требует ответа за военные преступления России

Организация Североатлантического договора (НАТО) заявила в пятницу, что «решила помочь Украине» перед лицом России, которая «не смогла сломить решимость украинского народа» за год войны. Согласно заявлению НАТО, Россия должна «немедленно» прекратить войну, которую она ведет «совершенно незаконно». Она также требует, чтобы Москва ответила за свои «военные преступления».

«Мы по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в ее долгосрочных усилиях по сохранению свободы и демократии. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем Украину в ее естественном праве на самооборону и выбор собственных мер безопасности», — говорится в официальном заявлении.

One year since #Russia's illegal invasion of #Ukraine, we stand united in #NATO & with the Ukrainian people. We will support you with what you need to prevail as an independent nation. I wish you strength. I wish you courage. I wish you success. And I wish you victory. pic.twitter.com/bsxYP6cnoC — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2023

Карл III возмущен страданиями, причиненными украинцам

Король Великобритании Карл III, вопреки традиции сдержанности, которую налагают на себя британские суверены, опубликовал заявление, в котором он говорит о «ненужных страданиях», причиненных Украине из-за российской агрессии год назад. «Прошел уже год с тех пор, как народ Украины невероятно страдает от незаконного крупномасштабного нападения», — говорится в заявлении, опубликованном в первую годовщину российского вторжения.

8 февраля Карл III принял президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне.

Путин «не добьется своих империалистических целей», заявил канцлер Германии Олаф Шольц

В видеообращении к первой годовщине российского вторжения канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что Владимир Путин «не добьется своих империалистических целей» на Украине. «Чем раньше российский президент поймет, что он не добьется своих империалистических целей, тем больше шансов на скорейшее окончание войны», — сказал он. По его словам, у Путина есть возможность «покончить с этой войной».

Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в #Україні. 🇩🇪 непохитно стоїть на боці 🇺🇦 – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. #КоротковідКанцлера pic.twitter.com/DK78DEGnjF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

Эммануэль Макрон: «Франция рядом с украинцами»

Эммануэль Макрон отправил украинцам послание «солидарности», призывая их к «победе» и «миру». «Украинцы, украинцы, Франция рядом с вами. За солидарность, за победу и за мир», — написал президент Франции в Twitter на английском, французском и украинском языках.

Українки, українці,

Франція разом з вами.

За солідарність, перемогу та мир. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023

Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в воскресенье, что поддержит его мирный план, во время телефонного разговора глав двух государств. Этот обмен произошел после опубликованного в субботу интервью Эммануэля Макрона журналам Journal du Dimanche, Le Figaro и France Inter, в котором президент Франции подтвердил, что хочет, чтобы Москва потерпела поражение от Украины. «Сегодня нужно, чтобы Украина провела военное наступление, чтобы прорвать российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам», — заявил, в частности, глава государства.

Сегодня вечером в Париже на площади Республики пройдет митинг в поддержку Украины. Завтра «Союз украинцев во Франции» организует несколько маршей: в Париже, Ренне, Туре, Нанте, Бордо, Клермон-Ферране, Марселе, Ницце, Гренобле, Лионе, Анси и Дижоне.

Владимир Зеленский: 2023 год будет годом победы

В ознаменование годовщины российского вторжения сегодня утром президент Украины разместил в своих социальных сетях серию сообщений: «24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не бежать, а смотреть в лицо. Сопротивляйтесь и боритесь. Это был год боли, горя, веры и единства. И в этом году мы остались непобедимыми. Мы знаем, что 2023 год станет годом нашей победы!»

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023

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