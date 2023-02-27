Столкновения на западном берегу Иордана — один человек погиб и более 100 ранены

Вечером в понедельник, 26 февраля в городе Хавара неподалеку от Шхема (Наблуса) на Западном берегу Иордана еврейские поселенцы подожгли жилые дома, магазины и десятки автомобилей местных жителей. Израильские военные эвакуировали семьи из горящих домов. Этим событиям предшествовало убийство палестинским террористом двух двадцатилетних израильтян.

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Во время погрома в Хаваре, по данным палестинского Красного полумесяца, один человек погиб, около ста были ранены, десятки домов и автомобилей подожжены. ЦАХАЛ ввел в регион дополнительные подразделения, которые встретили сопротивление со стороны местного арабского населения. Военные также задержали шестерых еврейских поселенцев, участников беспорядков.

Руководство Палестинской автономии возложило ответственность за случившееся на правительство Израиля. Пресс-секретарь главы ПА Набиль Абу Рудейна осудил «нападение поселенцев и военных на мирных граждан».

Убийство израильских поселенцев и рейд ЦАХАЛ

Неделей ранее в ходе военной операции в Шхеме было убито 10 человек, в том числе несколько боевиков. 26 февраля жертвами теракта в Хаваре стали двое двадцатилетних братьев, еврейских поселенцев. Палестинский боевик открыл огонь по автомобилю, на котором они передвигались, а затем скрылся. Как сообщает корреспондент RFI в. Иерусалиме, ссылаясь на палестинские источники, террорист принадлежит к группировке «Львиный ров», боевики которой были убиты во время рейда ЦАХАЛ.

Убийство двух братьев из семьи еврейских поселенцев явилось ответом на армейский рейд. Некоторые жители Шхемы отпраздновали теракт, раздавая сладости на стендах под надписью «кровь за кровь».

За несколько часов до нападения поселенцев на Хавару министр обороны Израиля Йоав Галлант приехал на место теракта, где выразил соболезнование семье погибших израильтян и призвал соблюдать закон, сохранять спокойствие и доверять армии Израиля».

Поселенцы также обвинили в беспорядках правительство: «Правительство ничего не делает, — заявил журналистам один из участников беспорядков. — Теракт следует за терактом. Каждый второй водитель получал здесь от арабов камни в машину, и они не перестают нас убивать».

«Ни дня не проходит без перестрелок между палестинцами и солдатами ЦАХАЛа, вылазками поселенцев в палестинские деревни и т. д. Через четыре недели начнется месяц поста Рамадан, и службы безопасности предупреждают, что то, что сейчас тлеет, может взорваться в ходе Рамадана», — комментирует ситуацию в своем телеграм-канале «Восточный синдром» Ксения Светлова, журналист, политический деятель, бывший депутат Кнессета.

В видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семье жертв теракта и призвал к спокойствию, попросив израильтян «не вершить правосудие собственными руками». «Пусть ЦАХАЛ и силы безопасности делают свою работу. За последние недели они ликвидировали десятки террористов и предотвратили десятки нападений», — сказал Нетаньяху.

Президент Герцог также призвал к спокойствию в твиттере: «Я решительно осуждаю факт самосуда и совершения насилия в отношении невинных людей. Это не в наших действиях. Мы должны дать армии, израильской полиции и силам безопасности поймать террориста и восстановить порядок».

Госдепартамент США, в свою очередь, осудил нападение и беспорядки в Хаваре: «Мы осуждаем как теракт на Западном берегу, в результате которого погибли двое израильтян, так и насилие со стороны поселенцев, в результате которого погиб один палестинец, ранены более 100 человек и уничтожено множество объектов».

Встреча представителей силовых ведомств в Иордании

Накануне событий, в воскресенье, в иорданском городе Акаба прошла встреча между представителями США, Израиля, Иордании, Египта и Палестинской автономии. Встреча в Акабе стала самой представительной международной встречей по израильско-палестинскому вопросу за последние десять лет. В ней приняли участия главы разведывательных служб, дипломаты и представители сил безопасности. Целью встречи стало предотвращение дальнейшего роста напряжения, столкновений и погромов в преддверии Рамадана и праздника Песах. События в Хаваре стали демонстрацией необходимости приятия решения, которое могло бы остановить эскалацию на Западном берегу.

Главным результатом встречи стало решение о замораживании на ближайшие четыре месяца решений, направленных на усиление еврейского присутствия в регионе. При этом представители Израиля подчеркнули, что принятое ранее решение о легализации девяти аванпостов и строительстве 10 000 жилищ на Западном берегу не будет изменено.

Участники также решили создать совместный комитет для изучения возможности возобновления координации в области безопасности между Израилем и ПА.

Несколько израильских министров немедленно потребовали прекращения переговоров.

Предполагается, что перед Рамаданом стороны проведут еще одну встречу, на этот раз под эгидой Египта. Открытые встречи между Израилем и ПА — редкое явление, свидетельствующее о крайнем напряжении в регионе.

С начала года 11 израильтян погибли в результате терактов, 62 жителя палестинских автономий были убиты.

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