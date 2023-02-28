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ЧВК Вагнер, «Росбанк» и «Русское имперское движение»: Япония объявила о новом раунде санкций

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио, Япония, 24 февраля 2023 года.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио, Япония, 24 февраля 2023 года. AP - Stanislav Kogiku
RFI
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Япония во второй раз за февраль объявила о новом пакете ограничений: активы 73 российских организаций будут заморожены, еще 21 юридическое лицо попадает под экспортные ограничения. Персональные санкции объявлены против 49 человек.

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Среди физических лиц, попавших в «черный список», например:

  • Алан Лушников, президент концерна «Калашников»;
  • Виктор Горемыкин, замминистра обороны;
  • 31 сотрудник вычислительного центра при Генштабе ВС России;
  • Александр Харичев, начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета;
  • Борис Рапопорт, его заместитель;
  • Андрей Алексеенко глава оккупационного правительства аннексированной Херсонской области.

Санкции введены против 73 организаций, против 21 компании введены экспортные ограничения. Среди юрлиц попавших в этот пакет: ЧВК «Вагнер», Росбанк, Физический институт им. Лебедева и Русское имперское движение. Последнее, в частности, как и наемническая группа Вагнера, включено в список террористических организаций в США. Также, РИД внесено в список террористических организаций в Канаде. 

Санкции наложены на машиностроительные, судостроительные, радиоэлектронные заводы, в их числе: 

  • Хабаровский судостроительный завод;
  • достроительный завод «Вымпел»;
  • НПО «Квант»;
  • машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина;
  • Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН;

а также «Росэлектроника», Росстандарт и другие.

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