ЧВК Вагнер, «Росбанк» и «Русское имперское движение»: Япония объявила о новом раунде санкций

санкции

Япония во второй раз за февраль объявила о новом пакете ограничений: активы 73 российских организаций будут заморожены, еще 21 юридическое лицо попадает под экспортные ограничения. Персональные санкции объявлены против 49 человек.

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Среди физических лиц, попавших в «черный список», например:

Алан Лушников, президент концерна «Калашников»;

Виктор Горемыкин, замминистра обороны;

31 сотрудник вычислительного центра при Генштабе ВС России;

Александр Харичев, начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета;

Борис Рапопорт, его заместитель;

Андрей Алексеенко глава оккупационного правительства аннексированной Херсонской области.

Санкции введены против 73 организаций, против 21 компании введены экспортные ограничения. Среди юрлиц попавших в этот пакет: ЧВК «Вагнер», Росбанк, Физический институт им. Лебедева и Русское имперское движение. Последнее, в частности, как и наемническая группа Вагнера, включено в список террористических организаций в США. Также, РИД внесено в список террористических организаций в Канаде.

Санкции наложены на машиностроительные, судостроительные, радиоэлектронные заводы, в их числе:

Хабаровский судостроительный завод;

достроительный завод «Вымпел»;

НПО «Квант»;

машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина;

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН;

а также «Росэлектроника», Росстандарт и другие.

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