ЧВК Вагнер, «Росбанк» и «Русское имперское движение»: Япония объявила о новом раунде санкций
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Япония во второй раз за февраль объявила о новом пакете ограничений: активы 73 российских организаций будут заморожены, еще 21 юридическое лицо попадает под экспортные ограничения. Персональные санкции объявлены против 49 человек.
Среди физических лиц, попавших в «черный список», например:
- Алан Лушников, президент концерна «Калашников»;
- Виктор Горемыкин, замминистра обороны;
- 31 сотрудник вычислительного центра при Генштабе ВС России;
- Александр Харичев, начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета;
- Борис Рапопорт, его заместитель;
- Андрей Алексеенко глава оккупационного правительства аннексированной Херсонской области.
Санкции введены против 73 организаций, против 21 компании введены экспортные ограничения. Среди юрлиц попавших в этот пакет: ЧВК «Вагнер», Росбанк, Физический институт им. Лебедева и Русское имперское движение. Последнее, в частности, как и наемническая группа Вагнера, включено в список террористических организаций в США. Также, РИД внесено в список террористических организаций в Канаде.
Санкции наложены на машиностроительные, судостроительные, радиоэлектронные заводы, в их числе:
- Хабаровский судостроительный завод;
- достроительный завод «Вымпел»;
- НПО «Квант»;
- машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина;
- Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН;
а также «Росэлектроника», Росстандарт и другие.
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