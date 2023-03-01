Макрон в Габоне: президент Франции испытает на прочность «новые отношения» с Африкой

Эммануэль Макрон начал турне по странам Центральной Африки. Поздно вечером 1 марта он приземлился в Либревиле, столице Габона, после чего отправится в Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго.Для президента Франции, еще в начале своего правления объявившего о желании построить «новое партнерство» со странами Африки, это будет важное дипломатическое испытание. Тем более, что на африканском континенте в последние годы росло, — подогреваемое российской пропагандой, — антифранцузское недовольство.

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В понедельник, 27 марта, за два дня до этой восемнадцатой для себя в роли президента Франции поездки в Африку Макрон изложил свою «африканскую стратегию» на оставшиеся ему (в роли главы государства) четыре года в специальной речи. Отметив растущую враждебность к Франции в этом регионе, он призвал к «новым, сбалансированным, взаимным и ответственным отношениям» с континентом.

В начале этой «африканской» речи, произнесенной 27 марта, Эммануэль Макрон подчеркнул свое «глубокое смирение перед лицом того, что происходит на африканском континенте», контекст, который он охарактеризовал как «ситуацию, не имеющую прецедента в истории», с «головокружительным набором вызовов».

Президент призвал к «наращиванию мощности» африканских стран.

EN DIRECT | Le partenariat Afrique-France : suivez la conférence de presse du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/4GDMZzTIuO — Élysée (@Elysee) February 27, 2023

По словам главы французского государства, необходимо «консолидировать государства и администрации, инвестировать огромные средства в образование, здравоохранение, занятость, обучение и энергетический переход».

Затем президент объявил о «рамочном законе» для «новых реституций» произведений искусства «африканским странам, которые об этом попросят».

Макрон также объявил, что в будущем у Франции останутся на африканском континенте только военные базы, управляемые совместно с соответствующими странами. Это повлечет за собой «заметное сокращение» числа размещенных в Африке французских войск, но «увеличение (французских) усилий» в плане обучения и оснащения местных армий (при их желании).

Президент также упомянул ситуации с безопасностью в Сахеле. Чтобы оправдать неудачи французской армии в борьбе с джихадистским терроризмом в регионе, он сказал, что Франция не может с этим справиться в одиночку.

Макрон рассказал о принципах построения отношений с Африкой в оставшиеся четыре года его президентского срока. В частности, он призвал французские компании рассматривать Африку как землю конкуренции, больше не считая ее своей «вотчиной». Сам он сказал об этом так: Африка больше не является для Франции «вотчиной», у нее есть «дружеские отношения», «обязанности» на континенте, а также «интересы».

Эммануэль Макрон сказал, что теперь хочет опереться на гражданское общество и африканские диаспоры, чтобы перевернуть страницу «Франсафрики», состоявшую из мутных бизнес-связей и поддержки Парижем местных диктаторов, отметило AFP. Он в то же время пообещал «защищать интересы французской экономики (в Африке), куда открыто продвигаются многие страны, от Китая до Турции».

«Мы находимся на середине брода»; «еще предстоит пересечь вторую часть реки», — заверил Макрон, говоря о процессе нового сближения Франции с континентом.

Первой точкой, где президенту Франции предстоит опробовать глубину брода, стала габонская столица Либревиль.

Габон французские президенты не посещали уже тринадцать лет — последним, кто приезжал в эту 2,3-миллионную страну, был Николя Саркози в 2010-м. За это время спорное переизбрание президента Али Бонго и предвыборный габонский кризис 2016 года обострили отношения между двумя странами. С 2021 года страны снова стали потихоньку сближаться. По словам источника, близкого к Елисейскому дворцу, эта поездка Эммануэля Макрона «стала необходимой» для закрепления отношений. Летом 2022 года возникла идея совместить ее с саммитом по защите экваториальных лесов One Forest Summit. Для Макрона, желающего демонстрировать свою великую причастность к делу защиты планеты Земля, такое совмещение стало естественным и желанным.

В то же время этот официальный визит происходит за несколько месяцев до президентских выборов в Габоне, запланированных на август. Выбор такого времени для визита дал многим представителям гражданского общества и оппозиции повод для критики, передает из Либревиля собкор RFI Полина Зиди. «Он приехал, чтобы начать кампанию своего друга», — сказал известный габонский эколог, президент сети неправительственных организаций Environment Gabon, оппозиционер Марк Она.

«Действительно, сейчас не самое лучшее время», — признал пожелавший сохранить анонимность французский дипломат. Настаивая при этом, что цель визита — разговор об окружающей среде и биоразнообразии. «Доказательство того, что отношения между двумя странами изменились, — мы (вместе) работаем над темой, которая сейчас так актуальна», — подчеркнул он.

«Время больше не для общих, автоматических, исторических, бесповоротных союзов. Мы вступаем в новую эру специальных партнерств по всем вопросам, где у нас есть общие интересы», — заявила 1 марта перед открытием One Forest Summit государственный секретарь по вопросам развития, франкофонии и международных партнёрств при министре Европы и иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу.

Али Бонго, со своей стороны, как пишет AFP, демонстрирует свое желание восстановить баланс исторического партнерства с Францией, которое более 30 лет воплощал его отец и предшественник Омар Бонго.

Покинув Габон, французский президент прибудет в Анголу, где в пятницу, 3 марта, подпишет соглашение, направленное на развитие сельскохозяйственного сектора в этой стране.

Затем сделает короткую остановку в Браззавиле, где президент Дени Сассу-Нгессо правит Конго «железной рукой» уже почти 40 лет.

А закончится визит в 108-миллионной Демократической Республике Конго (ДРК), крупнейшей франкоязычной стране в мире, которая, вероятно, предоставит Макрону лучшую возможность раскрыть его видение Африки.

Правда и там президент Феликс Чисекеди, находящийся у власти с января 2019 года, готовится к выборам в этом году, и в связи с этим оппозиция не смотрит на макроновский визит благосклонно.

Турне президента Франции по странам Центральной Африки завершится 5 марта.

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