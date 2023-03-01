One Forest Summit: президент Макрон в Либревиле для участия в саммите по спасению тропических лесов

Рекламный щит в Либревиле с объявленем о саммите One Forest Summit, который проходит 1 и 2 марта в столице Габона.

Первого марта в Либревиле (Габон) открылся международный саммит по защите тропических лесов One Forest Summit. В центре внимания — спасение от вырубки массивов бассейна реки Конго. Франция —коорганизатор встречи, которая должна способствовать поиску «конкретных решений» для сочетания устойчивого управления тропическими лесами и экономического развития стран, обладающих лесными ресурсами. Делегацию Франции на саммите возглавил президент Макрон.

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В открывая форум One Forest Summit в отеле Radisson Либревиля, министр водных и лесных ресурсов Габона Ли Уайт напомнил, что «леса представляют собой от 20 до 30% потенциала для решения проблемы изменения климата».

Агентство France-Presse напоминает: после Амазонки бассейн Конго является вторым по величине лесным массивом. Площадью в 220 млн гектаров, влажные леса бассейна реки Конго играют важнейшую роль «зеленых легких планеты».

Выступая в Либревиле, госсекретарь Франции Хрисула Захаропулу заявила, что «Франция продолжит и ускорит свои усилия» для защиты лесов Центральной Африки».

Активизировать сотрудничество: спасти леса и планету

Этот экологический форум, организованный по инициативе глав государств Габона и Франции, Али Бонго Ондимба и Эмманюэля Макрона, предусматривает двухдневную программу консультаций. Их цель, как уточняет МИД Франции, заключается в «активизации международного сотрудничества для сохранения и устойчивого управления тропическими лесами, в интересах местного населения и для планеты в целом».

Le #OneForestSummit🌳est organisé les 1-2 mars à Libreville au #Gabon

Intensifier la coopération internationale :

- pour la conservation & gestion durable des forêts tropicales

- au bénéfice des populations locales

- pour la planète@CZacharopoulou @oneplanetsummit @Franceaugabon pic.twitter.com/8av6n9y1ey — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) February 21, 2023

Саммит должен способствовать развитию «более устойчивых» секторов экономики. В частности, поиска более экологичных процессов использования и коммерциализации древесины и агролесомелиорации. В этом контексте будут обсуждаться вопросы финансирования и научного сотрудничества между странами, управляющими ресурсами трех основных лесных бассейнов мира: лесами Амазонки, бассейна Конго и тропическими лесами Юго-Восточной Азии.

France-Presse уточняет, ссылаясь на организаторов, что саммит «не будет стремиться к принятию новых политических деклараций». Так как созыв саммита должен способствовать реализовать целей, поставленных Парижским соглашением по климату (2015) и COP-15 в Монреале по биоразнообразию (2022).

Либревиль – начало турне по странам Африки

Президент Франции Эмманюэль Макрон присоединяется к участникам саммита в Либревиле вечером 1 марта. В списке престижных гостей африканского экологического форума — главы государств, которым предстоит решать задачу охраны лесов бассейна Конго: Денис Сассу-Нгессо (Конго-Браззавиль), Фостен Арканж Туадера (Центральноафриканская Республика), Махамат Идрис Деби Итно (Чад) или Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Экваториальная Гвинея). Однако, несмотря на заявленную необходимость общей координации, «страны Латинской Америки глав своих государств в Габонтне прислали», — уточняет AFP.

Участием в One Forest Summit президент Франции Макрон намерен укрепить новое «партнерство», которое он стремится построить с континентом, где продолжают расти антифранцузские настроения. После Либревиля главу Франции будут принимать в Анголе, Конго (Браззавиле) и Демократической Республику Конго (Киншасе). Для Эмманюэля Макрона это 18-ая поездка по странам Африки, с учетом его первого президентского срока.

Французские СМИ напоминают, что «приезд Эмманюэля Макрона в Либревиль подвергается критике со стороны габонской оппозиции, усматривающей в нем скрытую поддержку кандидатуры президента Бонго на переизбрание в августе следующего года. Елисейский дворец гарантирует, что во время визита главы французского государства будет соблюдаться строжайший нейтралитет в ходе президентской кампании в Габоне».

One Forest Summit завершит работу 2 марта. Саммит по спасению лесов проводится впервые. Но это – шестой форум из серии One Planet Summit.

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