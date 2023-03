Блинкен и Лавров встретились впервые после вторжения России в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко поговорили один на один во время саммита «Большой двадцатки», — сообщили американские официальные лица.

Это незапланированная встреча один на один в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели — первая между двумя высокопоставленными дипломатами с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года.

По сообщению корреспондента The New York Times c места событий, госсекретарь США изложил главе российского МИД три момента, о которых сообщил журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от России «столько, сколько потребуется»; Россия должна вновь присоединиться к новому договору о контроле над ядерными вооружениями СНВ, из которого она недавно вышла, и соблюдать его условия; также, Россия должна освободить Пола Уилана, американского гражданина, находящегося в заключении.

Ранее в четверг на встрече министров иностранных дел стран G20 Энтони Блинкен повторил решительный призыв к России вывести войска из Украины, обвинив Москву в подрыве международного мира и стабильности. «К сожалению, эта встреча вновь была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины», — сказал он.

Сергей Лавров сказал, что на встрече G20 не будет принято совместное заявление из-за разногласий по поводу войны в Украине. Он обвинил западные страны за провоцирование конфликта и его разжигание путем вооружения Украины.

МИД России не давал комментариев о встрече.

