В Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы

В Тель-Авиве в среду, 1 марта, многотысячная акция протеста была подавлена полицией с применением светошумовых гранат и водометов. Демонстранты вышли на улицы израильских городов, чтобы выразить несогласие с новым законом, принятым Кнессетом в предварительном чтении в рамках реформы правосудия.

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Многотысячные акции протеста против судебной реформы продолжаются в Израиле уже несколько недель.1 марта во время демонстрации несколько улиц Тель-Авива были перекрыты, полиция применила против манифестантов водометы и светошумовые гранаты. Толпу также разгоняла конная полиция. На одном видео видно, как полицейский прижимает голову манифестанта коленом. Полиция заявила о задержании 39 человек за нарушение общественного порядка. Представитель больницы Ихилов рассказал журналистам, что на лечение были доставлены 11 раненых.

Жена главы правительства Сара Нетаньяху во время манифестации оказалась в парикмахерском салоне, откуда не могла выехать в течение трех часов и, в конце концов, под крики «Позор!» была эвакуирована силами охраны порядка.

В телевизионном выступлении премьер-министр оправдал действия полиции тем, что протестующие «перешли красную линию». «Право на демонстрации — это не разрешение на анархию», — заявил он.

שוטר תועד כורע ברך על צווארו של מפגין



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Судебная реформа

Демонстрация выступали против принятого Кнессетом в предварительном чтении в рамках реформы правосудия нового закона, который ограничивает возможности импичмента премьер-министра. Отныне импичмент будет возможен только при наличии не менее 90 голосов и в случае физической или психической недееспособности главы правительства.

Закон также расширяет полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничивает возможности применения судом права вето. По мнению демонстрантов, реформа направлена на снижение влияния судебной системы в пользу политической власти, что угрожает балансу сил, демократическому характеру государства и верховенству права. В адрес Нетаньяху раздаются прямые упреки в желании уйти от судебного преследования по обвинению в коррупции.

Биньямин Нетаньяху и министр юстиции Ярив Левин обосновывают реформу необходимостью восстановить баланс сил между выборными органами и Верховным судом, который премьер-министр и его союзники считают политизированным.

Протестные акции проходят с начала января, когда о подготовке законопроекта объявило правительство. Закон был принят 62 голосами против 20, всего в Кнессете заседают 120 депутатов.

Согласно процедуре, закон должно пройти через рассмотрение парламентской комиссией, которая примет решение о вынесении его на голосование в первом чтении.

Депутаты также приняли в предварительном чтении законопроект, разрешающий вынесение смертной казни «террористам» (55 депутатами против 9). У этого текста мало шансов быть принятым. Смертная казнь была применена в Израиле только один раз, в 1962 году, в отношении нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана.

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