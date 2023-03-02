Глава МАГАТЭ встретится с президентом Ирана в субботу для «возобновления диалога»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене, Австрия, 6 июня 2022 года.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в субботу в Тегеране, чтобы «возобновить диалог», — сообщил дипломатический источник. Визит состоится на фоне озабоченности в связи с прогрессом ядерной программы Ирана.

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По словам источника агентства France-Presse, встреча запланирована на «раннее утро» в субботу. В последние недели Гросси ясно дал понять, что поедет в Тегеран только при условии, что «сможет поговорить с президентом».

Тот же источник добавил, что ввиду ухудшения сотрудничества глава МАГАТЭ «хочет иметь возможность возобновить отношения на самом высоком уровне».

МАГАТЭ отказалось от комментариев.

Рафаэль Гросси «прибудет в Тегеран в пятницу для проведения встреч на высшем уровне в субботу», — сообщило иранское информационное агентство Fars, без дополнительных подробностей.

Визит пройдет на фоне возрастающей озабоченности в связи с прогрессом ядерной программы Ирана.

Переговоры о возобновлении соглашения 2015 года об ограничении ядерной деятельности Ирана в обмен на снятие международных санкций зашли в тупик с лета 2022 года.

МАГАТЭ обнаружило частицы урана, обогащенного до 83,7% на подземном заводе Фордо, что чуть меньше 90%, необходимых для производства атомной бомбы, — говорится в конфиденциальном докладе, с которым во вторник смогло ознакомиться агентство.

Обнаружение произошло после технических изменений в двух каскадах центрифуг — машин, используемых в процессе обогащения урана, о которых Иран не информировал МАГАТЭ.

Организация попросила «разъяснений», и «дискуссии все еще продолжаются», чтобы определить, был ли порог достигнут случайно или намеренно, — говорится в докладе.

Рафаэль Гросси попытается выяснить больше и добиться от Ирана «расширения доступа к объекту и увеличения числа инспекций», — цитирует свой источник AFP.

В зависимости от прогресса, достигнутого в ходе поездки, США и «тройка» (Великобритания, Франция и Германия) решат, представлять или нет проект резолюции Совету управляющих МАГАТЭ, заседание которого запланировано на следующей неделе в Вене.

На последнем заседании в ноябре 2022 года Иран уже был призван к порядку за отсутствие сотрудничества в отношении следов обогащенного урана, обнаруженных на трех незадекларированных объектах.

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