Участники One Forest Summit в Либревиле обсудили, как сделать защиту лесов прибыльной

В Либревиле 2 марта закрывается двухдневная конференция One Forest Summit. Экологический форум в Габоне, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, должен способствовать «признанию усилий африканских стран в деле сохранения лесов».

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Участники One Forest Summit знают, что тропические леса оказывают неоценимую услугу населению на местах и человечеству в целом, обеспечивая их богатыми природными ресурсами, а также улавливая углерод и сохраняя биоразнообразие. Ведь в лесах сосредоточено 80% биоразнообразия планеты.

Международная конференция по сохранности лесов проводится в Габоне совместно с Францией. Совместная инициатива должна символизировать сотрудничество стран Севера и Юга в деле защиты жизненно важных лесных массивов для борьбы с потеплением климата. В центре внимания форума —экосистема лесов бассейна реки Конго, которые раскинулись на территории шести стран Африки (Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон).

Совместный поиск решений по трем темам

Первый день конференции в Либревиле был посвящен обсуждению экспертами, представителями правительств и гражданского общества стран-участниц трех важнейших проблематик.

Это расширение знаний и поощрение научного сотрудничества по лесным экосистемам. Специалисты говорят, что им катастрофически не хватает маркеров, моделей, чтобы оценить эволюцию лесных экосистем в условиях изменения климата. А для этого необходимы программы финансирования исследований. Вопрос организации устойчивого производственно- сбыточного процесса в лесном секторе также упирается в финансирование. Как пояснил RFi один из габонских дипломатов, для перехода на экологически ориентированное лесопользование необходима готовность потребителей платить более высокую цену за экологически ответственную продукцию: «Если мы производим „ответственную“древесину, мы должны ее продавать. Поэтому нам нужны компании, готовые покупать товар, когда он будет дороже». Наконец, важнейший вопрос для охраны лесов: как финансировать соблюдение принципа неиспользования еще сохранившихся реликтовых массивов? Здесь обсуждается так называемое «углеродное финансирование». Сегодня леса бассейна реки Конго улавливают наибольшее количество парниковых газов, и страны Африки хотели бы «монетизировать» эту роль как услугу. Но, как объяснили RFI специалисты, «платить за тонну СО2 от 3 до 5 долларов — не имеет смысла». Они призывают установить цену в пределах 30–50 долларов.

Стоимость воздействия леса на атмосферу и животный мир

Вопрос о ценностной пользе лесов ставится в Либревиле впервые, — говорят организаторы One Forest Summit. А министр окружающей среды Франции Кристоф Бешю отмечает, что первичные леса сегодня «получают лишь небольшую часть „зеленых“ углеродных кредитов, в то время как они оказывают планете огромную услугу». Поэтому эксперты выступают за создание инновационных источников финансирования, включающего «рыночные решения по сохранению биоразнообразия».

Заключительный день работы One Forest Summit, 2 марта — день обсуждения главами государств и правительств проблем бассейна реки Конго и тех, с которыми сталкиваются тропические леса Африки в целом, Амазонки и стран Азии.

Импорт в Европу и обезлесение

Здесь главная проблема — вырубка лесов под плантации кофе, авокадо, какао-бобов, бананов и другой продукции, пользующейся спросом в странах Запада и, в частности, Евросоюза. Поэтому экологи настаивают сегодня на том, что климат стабилизировать в пределах максимального потепления на 1,5°С не удастся, если уничтожение лесов не прекратится. Для этого Евросоюз и промышленно развитые страны должны сократить потребление товаров, импорт которых приводит к обезлесению в Африке и Латинской Америке и Азии.

Как уточняет министерство Экологии Франции, Форум One Forest Summit — шестая фаза глобального проекта One Planet Summit, направленного на совместную борьбу с потеплением климата планеты.

One Planet Summit был инициирован в 2017 году президентом Франции Эмманюэлем Макроном, ООН и Всемирным банком. Инициатива объединяет глав государств и правительств, глав международных организаций, финансовых учреждений, представителей частного сектора, международных НПО, аналитических и исследовательских центров, организаций коренных народов и представителей гражданского общества. Говоря иначе, форум предназначен для «лиц, принимающих решения, представляющих все слои общества». Их задача — определить и ускорить трансформационные инициативы и финансирование решений для климата, биоразнообразия и океанов.

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