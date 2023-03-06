Конференция по микропластику в пресных водах завершится в Париже 8 марта

Проблема загрязнения микропластиком водных ресурсов планеты рассматривается участниками международной Конференции ЮНЕСКО в Париже. У ученых исследователей есть три дня (6 — 8 марта), чтобы познакомить международное сообщество с заключениями о степени загрязнения планеты микрочастицами пластика и представить инновационные решения, разработанные в рамках проекта H2020 LimnoPlast.

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Конференция по микропластику в Париже интересна тем, что предоставляет платформу для глобального обсуждения действий, которые могут быть предприняты всеми заинтересованными сторонами для снижения загрязнения синтетическими микрочастицами окружающей среды в целом и пресной воды в частности.

Исследователи-участники конференции изучили воздействие созданных человеком материалов на водные ресурсы, экосистемы, фауну, флору и океан. Выводы конференции, ключевые научные данные и рекомендации для политиков станут вкладом в подготовку к Конференции ООН по водным ресурсам, которая откроется в Нью-Йорке уже 22 марта.

5 граммов пластика

Конференция по микропластику была организована совместно Национальной школой мостов и дорог (ВУЗ, готовит инженеров) и Лабораторией водной среды и городских систем (LEESU), c целью поставить проблему загрязнения пресной воды микропластиком в центр глобальной повестки дня ООН по устойчивому развитию.

В первую очередь, это загрязнение затрагивает пресноводные экосистемы. Так реки становятся основным путем доставки микропластика в океан. Невидимый невооруженным глазом микропластик присутствует в воздухе, в воде и в потребляемой нами пище. Эффект накопления начинает влиять не только на окружающую среду, но и на здоровье человека. В международном отчете от 12 июня 2019 года фонд WWF утверждал, что в среднем человек может поглощать еженедельно до 5 граммов пластика, что эквивалентно пластине размером с кредитную карту. Поэтому эксперты говорят сегодня, что «пластиковое загрязнение — одна из главных проблем антропоцена».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила вопрос о влиянии загрязнения водных ресурсов микропластиком на здоровье человека еще в 2019 году. Такое широкомасштабное исследование последовало за публикацией анализа наличия микропластика в питьевой воде в мировом масштабе. Заключение экспертов ООН было, в общих чертах, успокаивающим. Они констатировали, что микропластик размером более 150 микрон в организме человека не абсорбируется. При этом, правда, ВОЗ указала на отсутствие у экспертов остаточных количественных данных, а также строгих и унифицированных критериев исследований. Она уточняла также, что вероятность поглощения организмом человека более мелких частиц микропластика, особенно наночастиц, может «быть выше, хотя данные об этом очень ограничены».

Перерабатывается 10% произведенного пластика

Кампания ООН проходит под решительным лозунгом «победить загрязнение пластиком», так как загрязнение окружающей среды пластиком резко возросло с 1970-х годов.

Большинство стран не перерабатывают пластиковые отходы и оставляют более 80% своих пластиковых отходов на свалках на суше, а также выбрасывают в воды морей и океанов. На переработку попадает только 10% производимого пластика.

К 2040 году выбросы пластика в океаны могут возрасти до 23 — 37 миллионов тонн пластика в год

Статистика говорит о том, что каждую минуту в мире продается миллион пластиковых бутылок. Большая часть из них сразу выбрасывается в мусор после всего лишь одного использования. В период с 1970 по 1990 год количество пластиковых отходов увеличилось втрое, а в 2000-е годы за 10 лет эти отходы представляли собой большую массу, чем за последние 40 лет. Все отраслевые прогнозы предсказывают дальнейший рост производства пластика до 2050 года.

Пластик — одноразовые пакеты, упаковки, одноразовые стаканы, столовые приборы, бутылки и их крышки, а также сигаретные фильтры – собирается в мировом океане и уже образует своеобразные острова нерастворимого в воде мусора. Объемы пластиковых отходов в океанах сегодня, по данным экспертов, составляют от 75 до 199 миллионов тонн. Но, по расчетам ученых, к 2040 году выбросы пластика в океаны могут возрасти до 23 — 37 миллионов тонн пластика в год.

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