Биоразнообразие: заключен исторический договор ООН о защите открытого моря

Через 15 лет консультаций более 100 государств-членов ООН достигли соглашения по первому международному договору о защите экосистем открытого моря, Договор был оглашен 4 марта, через две недели интенсивных переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Достижение договоренностей о «сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции» Европейская комиссия назвала «историческим моментом». Правительство Франции также приветствует амбициозное «историческое» соглашение, достигнутое по договору о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в открытом море. И даже неправительственные организации видят символическое значение момента. Greenpeace, например, подчеркивает, что «это исторический день для охраны природы и знак того, что в разобщенном мире защита природы и людей может одержать победу над геополитикой».

Расширять охранные зоны в открытом море

Океаны покрывают примерно 361 миллион квадратных километров. Это более 70% поверхности земли. Из них две трети — это, так называемое, «открытое море» — водное пространство, которое принадлежит всему человечеству и никому в частности. Открытый океан находится за линией территориальных вод государств, простирающихся на расстоянии до 370 км от побережья.

Договор ООН открывает путь к созданию морских охраняемых районов во всех океанах мира и совместному использованию результатов эксплуатации огромных морских генетических ресурсов. Он является важным шагом для достижения цели по охране 30% суши и моря, принятой на конференции ООН в Монреале в декабре 2022 года.

Океаны поглощают 50% СО2

Необходимость охраны продиктована постоянно растущим коммерческим интересом к природным ресурсам морей —глубоководной эксплуатации недр, флоры и фауны. Ситуация усугубляется притязаниями некоторых государств на морские ресурсы. На своем сайте ООН напоминает, что в последние годы продолжала расти обеспокоенность по поводу ущерба, наносимого рыбным запасам в прибрежных водах рыболовецкими судами, ведущими промысел в открытом море, а также в связи с угрозой загрязнения отходами транспортных судов и нефтяных танкеров, бороздящих морские просторы по всему земному шару и нередко перевозящих опасные грузы.

В условиях потепления климата и интенсивной рыбной ловли и засорения океана промышленными выбросами и мусором, сложная экосистема океанов разрушается.

С прогрессом науки были получены доказательства важности защиты океанов с их микрофлорой и фауной. Океаны обеспечивают половину кислорода, которым мы дышим, и ограничивают глобальное потепление, поглощая значительную часть CO2, выделяемого в результате деятельности человека.

Положить конец самоуправству в море

Договор о «сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции» предусматривает обязательство проводить систематическую оценку воздействия предлагаемой деятельности на окружающую среду в открытом море. Документ предлагает труде решение проблемы совместного использования богатств мирового океана т.н. странами Севера и Юга. В частности, Le Monde подчеркивает, что жкспоуатация генетических ресурсов морей «кристаллизовала напряженность до последней минут «.

Новый договор обсуждался 15 лет, а официальные договоры шли последние 4 года. Теперь, после заключения принципиального соглашения, документ должен быть доработан юристами и переведен, для ратификации, на шесть официальных языков ООН. Договор вступит в силу после ратификации его достаточным количеством стран.

Европейский союз (ЕС) объявил в пресс-релизе, что в 2023 году он выделит более 800 миллионов евро на программы по защите моря: «ЕС подтверждает свою твердую приверженность управлению Мировым океаном. объявив 39 конкретных обязательств на 2023 год. Эти действия будут профинансированы на сумму 816,5 млн евро».

В настоящее время меры охраны применяются только в отношении 1% открытого моря.

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