Китайское правительство во вторник, 7 марта, обвинило Соединенные Штаты в росте напряженности между двумя крупнейшими экономическими державами мира, предупредив о риске «конфликта и конфронтации», если Вашингтон не изменит свою позицию в отношении Киева и Тайбэя.

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Выступая перед журналистами в Пекине, в кулуарах ежегодной сессии Собрания народных представителей Китая, министр иностранных дел КНР заявил, что «невидимая рука» разжигает конфликт в Украине. По словам Цинь Гана, Вашингтон приступил к репрессиям и сдерживанию Китая, а не к соперничеству. Он добавил, что это «рискованная ставка», на кону которой лежат фундаментальные интересы китайского и американского населения и даже будущее человечества.

Напряженность между Китаем и Соединенными Штатами, основанная на экономическом соперничестве, ситуации вокруг Тайваня и правами человека, обострилась в контексте войны в Украине. В прошлом месяце военные США сбили на своей территории устройство, которое было представлено как китайский воздушный шар-шпион, что Пекин отрицает. По словам Цинь Гана, действия Соединенных Штатов по «делу с воздушным шаром» привели к дипломатическому кризису, которого можно было избежать.

Во время пресс-конференции глава китайской дипломатии также заявил, что «невидимая рука» использует кризис на Украине для «служения определенной геополитической повестке дня». «Конфликт, санкции и давление не решат проблему», — сказал Цинь Ган, призывая к диалогу. «Процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее, и необходимо уважать законные интересы безопасности всех сторон», — продолжил он.

Эти комментарии прозвучали на фоне растущей напряженности в отношениях между Китаем и Европейским союзом, который заявил, что сомневается в искренности Пекина в его готовности выступить посредником, поскольку КНР отказывается рассматривать войну в Украине как агрессию со стороны России.

В слегка завуалированном ответе на обвинения США Цинь Ган также заявил, что Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта в Украине. Ранее Вашингтон предупредил о «неуказанных последствиях», если Пекин решит помочь Москве в военном отношении.

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