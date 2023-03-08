Гендерный разрыв в оплате труда остается на уровне 14% в странах ОЭСР

Согласно ежегодному исследованию, проведенному консалтинговой компанией PwC, прогресс в обеспечении равной оплаты мужчин и женщин минимален. Для достижения полного паритета в оплате труда между мужчинами и женщинами потребуется еще 50 лет.

Согласно ежегодному исследованию Women in Work Index, проведенному консалтинговой компанией PwC, прогресс в обеспечении равной оплаты труда мужчин и женщин минимален. Для достижения полного паритета в оплате между мужчинами и женщинами потребуется еще 50 лет.

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Согласно исследованию PriceWaterhouseCooper (PwC), во всем мире работающие женщины страдают от так называемого «штрафа за материнство» – с появлением детей в семье расходы повышаются, а карьера замедляется, при том, что заработная плата остается, фактически, неизменной из-за роста инфляции.

Индекс PwC для работающих женщин показывает, что прогресс в достижении гендерного равенства в ОЭСР был «чрезвычайно низким» за последнее десятилетие. При этом разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 14%, с 2011 года он сократился всего на 2,5 процентных пункта, сообщает PwC в пресс-релизе. По данным компании, при таких темпах для достижения полного паритета между мужчинами и женщинами потребуется 50 лет.

Как отмечается в исследовании PwC, улучшение ситуации «за последний год связано больше с постковидным восстановлением рынка труда, чем с реальным прогрессом» в области паритета. Консалтинговая фирма считает, что «материнский штраф» – потеря заработка в течение жизни для женщин, воспитывающих детей, является основным фактором, объясняющим этот разрыв в заработной плате. Это связано с более медленным карьерным ростом при возвращении на работу после родов и «несправедливо низкой долей времени, которое мужчины уделяют уходу за детьми и их образованию» во всем мире.

Исследование сосредоточено, в частности, на Великобритании, которая больше других стран G-7 опустилась в рейтинге PwC по равной оплате труда мужчин и женщин (с 9-го места в 2020 году на 14-е место годом позже). Несмотря на это, Великобритания имеет лучшие позиции по сравнению с другими странами «большой семерки»: она опережает Канаду (18-е место), США (25-е место), Францию ​​(23-е), Германию (21-е), Японию (28-е) и Италию (30-е).

Среди других стран ОЭСР, Люксембург, Новая Зеландия и Словения находятся в тройке лидеров индекса. Самый сильный рост индекса отмечается у Венгрии, занимающей сейчас 13-е место, а самое сильное падение у Швейцарии (20-е).

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