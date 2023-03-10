Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения

Иран и Саудовская Аравия, разорвавшие дипломатические отношения в 2016 году, объявили об их скором восстановлении после переговоров между представителями руководства двух стран, прошедших в Китае. 10 марта Тегеран и Эр-Рияд опубликовали совместное официальное заявление по итогам встречи, сообщают France-Presse и Reuters.

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«После переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть () посольства и дипломатические представительства в течение максимум двух месяцев», — говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном, в частности, иранским государственным информационного агентством IRNA.

AFP напоминает, что суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран, ведущие давнюю борьбу за влияние в регионе, разорвали дипломатические отношения более семи лет назад после острого кризиса. Конфликт возник после казни в Саудовской Аравии видного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра, приговоренного к смерти по обвинению в терроризме. После этого в Иране протестующие напали на саудовское посольство, и Эр-Рияд в ответ разорвал дипотношения с Тегераном.

Другие страны Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн, впоследствии снизили уровень своих дипломатических отношений с Ираном в знак поддержки Саудовской Аравии (ОАЭ и Кувейт восстановили свои дипотношения с Тегераном).

По сообщению иранского агентства IRNA, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в минувший понедельник отправился в Китай «для интенсивных переговоров со своим саудовским коллегой, направленных на окончательное разрешение разногласий между Тегераном и Эр-Риядом».

В совместном заявлении двух стран также сообщается, что министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии вскоре «встретятся для реализации этого решения и принятия необходимых мер для обмена послами».

Саудовское агентство SPA сообщило, что обе страны решили вернуться к выполнению подписанного ими еще в 2001 году договора о сотрудничестве в сфере безопасности.

AFP напоминает, что с апреля 2021 года в Ираке и Омане прошла серия встреч между представителями служб безопасности Ирана и Саудовской Аравии, направленных на нормализацию двусторонних отношений. В совместном заявлении обе страны поблагодарили Ирак, Оман и Китай за помощь в восстановлении контактов и предоставление площадки для переговоров.

В середине февраля президент Ирана Эбрахим Раиси посетил Китай с трехдневным государственным визитом (первый визит иранского президента в КНР за более чем 20 лет). В 2021 году Иран и Китай подписали масштабный договор о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет в таких областях, как энергетика, безопасность, инфраструктура и коммуникации.

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