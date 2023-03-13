Документальный фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «лучший документальный фильм».

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«Я бы хотел посвятить эту награду Навальному и всем политическим заключенным в мире. Алексей, мир не забыл твое важное послание — мы не можем, не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму», — сказал режиссер Дэниел Роэр, получив статуэтку «Оскара».

"Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all: We cannot, we must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head."



“Navalny” wins the Academy Award for Best Documentary Feature Film.#Oscarshttps://t.co/OizA2V1EIT pic.twitter.com/XKW3M1wJjR — ABC News (@ABC) March 13, 2023

Во время награждения он выразил благодарность расследователям Христо Грозеву и Марии Певчих, а также семье Алексея Навального. Все они находились на сцене.

На вручении премии выступила и жена российского политзаключенного Юлия Навальная. «Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, любовь моя», — сказала она.

Документальный фильм «Навальный» рассказывает о российском оппозиционном политике, создателе «Фонда борьбы с коррупцией» Алексее Навальном и событиях, связанных с его отравлением в августе 2020 года, его лечении и возвращении в Россию, где он немедленно оказался в заключении.

Картина «Навальный» завоевала и другие кинематографические награды. Например, в феврале фильм получил премию BAFTA Британской киноакадемии.

«Оскар» 2023 года за лучший художественный фильм получил американский фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу». «Оскара» за лучшую женскую роль была удостоена малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео, сыгравшая главную роль в этом фильме. Исполнителем лучшей мужской роли был признан Брендан Фрейзер (фильм «Кит»), получивший большую известность на рубеже XX и XXI веков, но затем переставший быть звездой Голливуда первого плана. Роль учителя с избыточным весом, пытающегося восстановить отношения с дочерью-подростком, в фильме «Кит» стала для него возвращением в большое кино.

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