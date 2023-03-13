Соглашение Ирана и Саудовской Аравии: Китай становится мировым посредником, Израиль теряет надежду на антииранскую коалицию в регионе

Иран и Саудовская Аравия объявили 10 марта о скором восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 2016 году. Сообщение было положительно воспринято в Йемене и Сирии и стало глубоким разочарованием для Израиля.

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«После переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства и дипломатические представительства в течение максимум двух месяцев», — говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном 10 марта.

Необходимость разрядки в двусторонних отношениях стала для обоих государств следствием внутренних процессов и преобразований. С одной стороны, саудовский наследный принц и премьер-министр Мухаммед ибн Салман проводит реформы, направленные на улучшение имиджа королевства, диверсификацию экономики, развитие туризма и привлечение инвесторов. А для этого, в первую очередь, необходимо остановить военные действия в Йемене, где Саудовская Аравия и Иран находятся на разных сторонах конфликта.

С другой стороны, разрядка выгодна и Ирану, столкнувшемуся не только с международными санкциями, но и с широкими социальными протестами внутри страны.

Переговоры между обеими странами начались еще в 2021 году, но соглашение о восстановлении дипотношений стало неожиданностью. За последние два года были проведены несколько раундов переговоров, в том числе в Ираке и Омане. В минувший понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отправился в Китай «для интенсивных переговоров с саудовским коллегой, направленных на окончательное разрешение разногласий между Тегераном и Эр-Риядом».Однако до недавнего времени Саудовская Аравия заявляла, что в переговорах с Ираном почти не достигнуто никакого прогресса.

В совместном заявлении двух стран сообщается, что первым этапом налаживания отношений станет встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии «для реализации решения и принятия необходимых мер для обмена послами».

Китай как мировой посредник

Свою выгоду из заключенного договора извлек и Китай, под чьей эгидой проходили переговоры. КНР заявила о себе как о крупном международном игроке, способном разрешать глобальные конфликты. Свой авторитет как мирового посредника Китай намерен использовать и в отношении российско-украинской войны. Стало известно, что Си Цзиньпин планирует после встречи с Владимиром Путиным в Москве поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.

Активная роль Китая в разрядке на Ближнем Востоке и в Персидском заливе расценивается экспертами как следствие ослабления позиций США в регионе. Американские усилия по возрождению ядерной сделки 2015 года с Ираном, действительно, пока не принесли результата, и Саудовская Аравия обеспокоена возможностью применения в ее отношении ядерного оружия. Кроме того, вторжение России в Украину отвлекло мир от Ближнего Востока, и у стран Персидского залива могло возникнуть ощущение необходимости искать собственные пути.

«Некоторые эксперты участие Китая объясняют ослаблением американского влияния на Ближнем Востоке. Действительно, некоторые официальные лица арабских стран утверждают, что не могут больше полагаться на Соединенные Штаты в качестве гаранта своей безопасности, и что Китай готов предложить им оружие, технологии и инвестиции без условий, — пишет New Yourk Times. Другие аналитики предполагают, что принц Мухаммед просто придерживается во внешней политике более прагматичного подхода. Соединенные Штаты остаются главным партнером королевства в области безопасности, но Вашингтон в любом случае не мог бы заключить сделку между Саудовской Аравией и Ираном, учитывая его крайне натянутые отношения с Тегераном. Это не означает, что Саудовская Аравия в ближайшее время откажется от Соединенных Штатов как от своего главного гаранта безопасности. Соединенные Штаты поставляют королевству подавляющее большинство оружия и оборонительных систем. Но это означает относительное ослабление влияния Америки в регионе, поскольку официальные лица Саудовской Аравии расширяют связи в Китае, Южной Корее, Индии и других странах».

«Полный и опасный провал»

Соглашение между Эр-Риядом и Тегераном встретило позитивный отклик в Йемене и Сирии, где Иран и Саудовская Аравия поддерживают разные стороны конфликтов. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ведет в Йемене борьбу с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Конфликт унес сотни тысяч жизней. В Сирии Иран стоит на стороне президента страны Башара Асада, тогда как Саудовская Аравия поддерживает повстанцев.

При этом соглашение стало глубоким разочарованием для Израиля, внешняя политика которого в последние годы сконцентрирована на попытке изолировать Иран и защитить еврейское государство от ядерной угрозы.

В 2020 году Израиль при посредничестве США заключил так называемые «авраамические» соглашения с четырьмя арабскими государствами. Wall Street Journal еще за день до объявления о соглашении между Саудовской Аравией и Ираном писал, что Эр-Рияд проводит консультации с Израилем и США об установлении с Иерусалимом дипломатических отношений.

В феврале, во время визита в Париж премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир с Саудовской Аравией «ближе, чем кажется».

Бывший премьер-министр и глава израильской оппозиции Яир Лапид назвал соглашение между Эр-Риядом и Тегераном «полным и опасным провалом» внешней политики нынешнего израильского правительства» и в твиттере напомнил Нетеньяху о протестах, охвативших страну в связи с судебной реформой. «Вот что бывает, когда вы заняты юридическим безумием вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять отношения с США», — написал он. А бывший премьер-министр Нафтали Беннетт назвал соглашение «громким провалом правительства Нетаньяху».

Окружение Нетаньяху, в свою очередь, возложило вину на предыдущее правительство, которое возглавляли Бенннет и Лапид, объяснив, что соглашение стало результатом «слабости» Израиля.

Прямого и скорого воздействия на положение Израиля соглашение Саудовской Аравии и Ирана иметь, скорее всего, не будет, и саудовское королевство вполне сможет развивать отношение с Иерусалимом, как это делают ОАЭ. Однако возобновление дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном значительно отдаляет израильские намерения изолировать Иран. Такие страны Персидского залива, как ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, в свое время снизили уровень своих дипломатических отношений с Ираном в знак поддержки Саудовской Аравии. Вполне возможно, они и с этот раз последуют примеру заключенного соглашения.

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