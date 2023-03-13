SIPRI: Экспорт оружия из РФ сократился. В этой сфере усилилось доминирование США и вырос вес Франции

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил новую сводку данных о глобальных поставках вооружений. Из нее следует, что доля российского экспорта вооружений с период с 2018 по 2022 гг. снизилась с 22% до 16% по сравнению с предыдущими пятью годами. Доля американского экспорта возросла с 33% до 40%. На мировом рынке вооружений увеличился вес Франции, третьего крупнейшего экспортера.

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Основанный в 1966 году шведский независимый аналитический центр SIPRI занимается проблемами мира и конфликтов, специализируется, прежде всего, на вопросах контроля над вооружениями и разоружения, публикуя данные о глобальных поставках оружия.

В новой сводке эксперты SIPRI рассказывают в том числе о том, как за последние годы изменились объем и доли глобальных поставок оружия из основных стран-экспортеров. Эксперты сравнивают два пятилетних периода: с 2013 по 2017 гг. и с 2018 по 2022 гг. включительно. Таким образом отчет охватывает почти год российского вторжения в Украину.

Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 гг. были США, Россия, Франция, Китай и Германия. На них пришлось 76% всего мирового экспорта вооружений.

Как напоминают в SIPRI, в торговле вооружениями долгое время доминировали США и РФ, которые три последних десятилетия являются первым и вторым крупнейшими экспортерами вооружений соответственно. Тем не менее разрыв между США и Россией в последнее время углубился, а между РФ и Францией (третьим в мире поставщиком оружия) — сократился. Можно говорить об усилении доминирования США в этой сфере.

Сокращение экспорта российского оружия и усиление доминирования США

Если подробнее, объем экспорта американских вооружений увеличился на 14% в период с 2018 по 2022 год по сравнению с предыдущими пятью годами (2013—2017 гг.) В последние пять лет на США пришлось 40% всего мирового оружейного экспорта. Что касается России, ее объем экспорта за указанный перод снизился на 31%.

Таким образом доля российского оружейного экспорта на мировом рынке уменьшилась с 22% до 16%.

В SIPRI замечают, что поставки российского оружия сократились в 8 из 10 основных стран-получателей. Так, объем экспорта в Индию — крупнейшую страну-получателя российских вооружений — сократился на 37% в 2018 – 2022 годах по сравнению с 2013 – 2017 годами. А экспорт оружия из РФ в другие семь стран в среднем сократился на 59%. Впрочем, на 39% увеличились российские поставки оружия в Китай и на 44% — в Египет. Они стали вторым и третьим по объему получателями российского оружия.

«Вполне вероятно, что вторжение в Украину еще больше ограничит экспорт российского оружия. Это связано с тем, что Россия будет уделять приоритетное внимание поставкам в свои вооруженные силы, а спрос со стороны других государств останется низким из-за торговых санкций в отношении России и усиления давления со стороны США и их союзников», — полагает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы поставок оружия SIPRI.

Усиление Франции в мировой торговле оружием

Объем экспорта французского оружия увеличился на 44%, и доля французских поставок на мировом рынке выросла с 7,1% до 11%. Таким образом Франция приблизилась к уровню России в сфере поставок вооружений.

Основными направлениями для французского оружейного экспорта стали страны Азии и Океании, а также Ближний Восток. На Индию пришлось 30% экспорта французского оружия в 2018 – 2022 годах, и Франция вытеснила США со второго места в списке оружейных поставщиков в Индию (после РФ).

«Франция получает все большую долю на мировом рынке вооружений, тогда как российский экспорт оружия сокращается, как это видно, например, в Индии. Эта тенденция, вероятно, продолжится, поскольку к концу 2022 года у Франции было гораздо больше невыполненных заказов на экспорт оружия, чем у России», — отметил Питер Веземан.

Что касается Китая и Германии, занимающий четвертую и пятую строчку в списке крупнейших экспортеров оружия, их объем поставок вооружений снизился на 23% и 35% соответственно.

Резкое увеличение поставок оружия в Европу

Несмотря на то, что в целом в мире объем международных поставок оружия снизился примерно на 5%, импорт оружия в Европу увеличился в 2018 – 2022 годах на целых 47%. Скачок в поставках оружия в страны Европы, являющиеся членами НАТО, еще сильнее — здесь увеличение на 65%.

«Несмотря на то, что поставки вооружений сократились в целом в мире, поставки оружия в Европу резко возросли из-за напряженности между Россией и большинством других европейских государств», — отметил Питер Веземан из SIPRI. «После вторжения России в Украину европейские государства хотят импортировать больше оружия и быстрее», — добавил он.

Украина — третий в мире импортер оружия в 2022 году

Эксперты SIPRI отмечают, что Украина с 1991 по 2021 годы импортировала «мало» тяжелых вооружений. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ — в результате поддержки со стороны США и многих европейских государств — Украина стала третьим в мире импортером оружия после Катара и Индии и 14-м крупнейшим импортером оружия за период с 2018 по 2022 г.

Увеличение поставок оружия в Восточную Азию

На фоне общего сокращения, импорт вооружений вырос в отдельных регионах повышенной геополитической напряженности, например в Восточной Азии. Объем импортированных вооружений повысился в этом регионе на 21%. Объем поставок оружия в Японию вырос на 171%, в Южную Корею — на 61%.

В SIPRI это связывают с тем, что страны региона воспринимают угрозу со стороны Китая и Северной Кореи как увеличивающуюся. Спрос вырос особенно на ударные вооружения большой дальности.

В целом регион Азии и Океании остается основным по объему импорта вооружений. В период с 2018 по 2022 годы на него пришлось 41% всех поставок. Шесть стран этого региона — в десятке крупнейших импортеров вооружений: Индия, Австралия, Китай, Южная Корея, Пакистан и Япония.

США и Франция — лидеры по поставкам оружия на Ближний Восток

Отмечается, что большое количество вооружений продолжают импортировать страны Ближнего Востока, где, впрочем, наблюдается общий спад импорта на уровне 9%.

Три страны региона — Саудовская Аравия, Катар и Египет — в десятке крупнейших импортеров оружия в мире. Импорт оружия в Катар увеличился на 311% между 2013 – 2017 гг. и 2018 – 2022 гг. Основной поставщик оружия на Ближний Восток — США (54%), на Францию приходится 12%, на Россию — 8,6%, на Италию — 8,4%.

Арабские государства только в регионе Персидского залива разместили заказы на еще более чем 180 боевых самолетов, в то время как 24 самолета заказал у России Иран, не импортирвавший почти никаких крупных вооружений в период с 2018 по 2022 годы, говорится в отчете SIPRI.

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