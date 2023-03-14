Эксперты МГЭИК готовят последний синтез данных для эффективной борьбы с потеплением

КЛИМАТ

Оценка международных усилий по сохранению климата будет проведена в декабре в рамках конференции COPé! в Дубае.

Эксперты Организации Объединенных Наций по климату объединились в понедельник 13 марта в Швейцарии, чтобы утвердить синтез так называемого «6-го оценочного доклада». У них только четыре дня, чтобы прийти к консенсусу по разъяснительному изложению более чем 10 000 страниц научных данных, публиковавшихся в течение последних лет о глобальном потеплении и необходимых ответных мерах человечества. Этот синтез будет предложен участникам конференции по климату в Дубае в конце года.

Реклама Читать далее

Сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в Интерлакене завершится 20 марта публикацией резюме, последнего научного синтеза экспертов в отношении климата. Он предназначен для глав государств и правительств, а также организаций гражданского общества в странах-членах ООН, которым предстоит сложная координации действий в борьбе с изменением климата планеты. Как и каждый раз, эксперты предназначают синтез для «лиц, принимающих решения». Он собирает воедино всю информацию, собранную в ходе оценочных научных работ с 2015 года.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная в 1988 году, не проводит собственных исследований. Сотрудничающие в рамках комитета сотни экспертов и исследователей обобщают существующую научную литературу, чтобы представить возможные варианты решений лицам, принимающим политические решения.

Синтез чрезвычайно важен также и для неправительственных организаций и экологических движений, ведущих подготовку к конференции по климату в Дубае (COP28). Там, с 30 ноября по 12 декабря, руководители стран-членов ООН должны будут дать первую глобальную оценку выполнения странами обязательств по достижению целей Парижского климатического соглашения.

«Прилагаемые сегодня усилия недостаточны для решения климатического кризиса и выбросы парниковых газов остаются на рекордных уровнях в истории человечества, — сказала агентству France-Presse Стефани Роу, научный сотрудник фонда WWF, соавтор одного из докладов. — Мы еще далеки [от достижения цели] и „окно“, период, когда еще можно позволяющее ограничить потепление в пределах 1,5 °C, быстро закрывается». Эксперт, тем не менее, подчеркнула: «Наука также ясно показывает, что решения находятся в пределах нашей досягаемости»,

Парижское соглашение в опасности

Это должен быть последний отчет, который вызывает ужас, вместо того, чтобы мобилизоваться на отказ от ископаемого топлива», — сказала AFP Шей Вульф из Центра биологического разнообразия США.

Обобщающее заключение 6-го доклада будет состоять из двух текстов.

На пятидесяти страницах эксперты изложат данные по трем темам, публиковавшимся в 2021и 2022 годах — о физических доказательствах потепления, его последствиях и, наконец, о мерах по смягчению последствий — и трем специальным докладам (о последствиях потепление на +1,5°С в океанах и криосфере, на суще).

Второй документ — то самое «резюме для лиц, принимающих решения», объёмом в десяток страниц, будет текстом политического значения, которое делегаты от 195 стран-членов ООН должны будут утвердить в Дубае построчно.

Оба текста составляются экспертами, чтобы позволить международному сообществу координировать усилия и волю политических лидеров для достижения целей Парижского соглашения: удержать глобальное потепление значительно ниже 2°С, а по возможности и до 1,5°С по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Цель эта, как пишет AFP, «кажется труднодостижимой», поскольку нынешние «кривые» потепления имеют тенденцию выраженному росту. Постольку температуры в мире, в среднем, уже поднялись почти на 1,2°C.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться