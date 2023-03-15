Асад возложил венок перед встречей с Путиным. Подробности визита главы Сирии в Москву

В Москве встретились Путин и Асад, два диктатора, ответственных за гибель сотен тысяч людей. Обсудили вопросы «развития сотрудничества». Дату для встречи выбрали «знаменательную»: 12-ю годовщину начала народных манифестаций в Сирии, превращенных Асадом в полномасштабную войну против своего народа. Войну, которую ему удалось «выиграть» только благодаря начатому по приказу Путина вооруженному вмешательству российских войск и наемников. Сегодня Асад поддержал в Москве российскую войну против Украины.

Реклама Читать далее

До встречи

Башар Асад прилетел в Москву накануне, 14 марта, где в аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Утром 15-го Асад возлагал венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

К слову, Асад — один из редкостных глав государств, оправдывающих полномасштабное российское вторжение на украинскую землю. Понятно почему оправдывает — без российских самолетов и бомб ему не удержаться у власти. Да и методы похожие — сейчас «герои» войны в Сирии, начиная с генерала Суровикина, отрабатывают в Украине «сирийские приемы» бомбардировок мирных городов.

А еще Асаду нужны российские деньги. Вот и на этот раз, как сообщила заранее газета «Ведомости», главной целью визита сирийского президента должно было стать получение от Москвы финансовой и энергетической помощи. Помощь нужна, в том числе, для ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, Асад, вероятно, попросил помочь в преодолении серьезного топливного кризиса в Сирии* с помощью образовавшихся у Москвы излишков нефтепродуктов («излишки» образовались из-за санкций, введенных против РФ за войну в Украине).

Кроме того, Путин и Асад должны были обсудить продолжение переговоров между Сирией и Турцией, посредником на которых выступает РФ.

Накануне вечером Кремль сообщал, что во время встречи «будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё».

Одновременно сегодня глава МИД РФ Лавров принимал главу сирийского министерства иностранных дел Фейсала Микдада, а глава минобороны РФ Шойгу — главу сирийского минобороны Али Махмуда Аббаса (на встрече Шойгу заявил, что «большая часть работы» по «борьбе с терроризмом» в Сирии «уже сделана», хоть «впереди ещё, конечно, много работы»).

Встреча Путина и Асада

В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву, отметили российские официальные источники. И вот новая встреча спустя полтора года. И первая со времен начала путинской войны против Украины.

С учетом того, в какой международной изоляции Путин находится с тех пор, для него сегодня уже и визит Асада — событие.

Не меняющее, впрочем, соотношение ролей сюзерен-вассал.

«Покровитель» Путин, вероятно, принял своего подопечного Асада с опозданием. Во всяком случае, сначала информагентства дали новость о начале встречи, затем путинский пресс-секретарь Песков опроверг эти сообщения, и лишь через четыре с лишним часа появились повторные депеши о том, что переговоры все-таки начались. Подтверждением служили появившиеся, наконец, кадры со встречи.

Интересно, что пресс-секретарь Кремля Песков, подчеркнувший, что переговоры начались во второй половине дня, отметил одновременно, что Путин общается с Асадом «в рамках рабочего завтрака». (Перед «завтраком» президентов прошли «переговоры в составе делегаций»).

Путин в начале встречи «поблагодарил своего сирийского коллегу за то, что он принял приглашение, указав на активное развитие отношений между двумя странами», — написало сирийское госагентство Sana. «Путин выразил сожаление по поводу того, что сирийский народ подвергся землетрясению, усугубившему его страдания, и заверил, что Россия сделает все, что в ее силах, чтобы их облегчить», — добавило оно. «Со своей стороны президент Аль-Асад выразил удовлетворение визитом», — также подчеркнуло агентство,

процитировав слова сирийского диктатора: «Это мой первый визит после начала войны на Украине. Я подтверждаю, что Сирия выступает на стороне России в ее войне против нацизма, поддерживаемого Западом». К слову, о том, что Запад начал поддерживать российских захватчиков (которых в Украине за их преступления называют «рашистами»), до сих пор ничего не было известно.

Как бы то ни было, можно с большой долей уверенности предположить, что после таких слов Асад получит от Кремля так всегда необходимую ему новую порцию материальной помощи.

О жертвах и последствиях войны в Сирии — более 500 000 погибших, несколько миллионов перемещенных лиц, глубокий экономический и гуманитарный кризис — Путин и Асад не вспомнили. Как и о жертвах войны в Украине.

* Как сообщали «Ведомости», Иран, основной поставщик нефтепродуктов в Сирию, в январе 2023 г. повысил цены, а также отказался поставлять энергоресурсы в кредит. Кроме того, Тегеран попросил Дамаск заплатить авансом за новые поставки. Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни подчеркнул, что его страна сама находится под давлением (из-за санкций) и сейчас не может позволить себе щедрые льготы для Сирии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться