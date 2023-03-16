Аxios : Израиль одобрили продажу систем для борьбы с дронами Украине

Власти Израиля впервые одобрили экспортные лицензии на продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

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Как пишет издание, речь идет о системах, которые позволят украинским военным сбивать в том числе иранские дроны-камикадзе, которые российская армия активно использует для ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.

Решение о выдаче лицензий на экспорт таких систем в Украину министр обороны Израиля Йоав Галлант и глава МИД страны Эли Коэн приняли еще в феврале. По данным издания, это решение стало возможно после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился пересмотреть отношение Израиля к войне в Украине.

Коэн рассказал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, состоявшегося в середине февраля. Это был первый публичный визит высокопоставленного израильского чиновника в столицу Украины с начала российского полномасштабного вторжения. «Мы приехали сюда с важным визитом солидарности с украинским народом, которому, несомненно, пришлось пережить очень трудное время за последний год», – сказал тогда Коэн.

Украинский чиновник сообщил изданию, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах защиты от беспилотников, но никаких договоров не было подписано.

Как пишет Axios, лицензии на экспорт получат две израильские компании — Elbit и Rafael. Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые способны выводить из строя беспилотники на расстоянии около 40 километров. При этом журналисты Axios полагают, что Киев хотя и заинтересован в таких системах, но не считает их критически важными, так как и без них успешно перехватывает от 75% до 90% дронов, которыми его атакует Москва.

В свою очередь, отмечает издание, Израиль заинтересован в поставке своих систем, чтобы на практике проверить их эффективность против иранских моделей дронов.

До сих пор Израиль отказывался поставлять оружие Украине, как считается, из опасений испортить отношения с Россией. При этом источники Axios подчеркнули, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики страны, поскольку системы носят оборонительный характер и не могут использоваться против российских военных.

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