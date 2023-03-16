Эксперт: Активизация белорусско-иранских отношений — заслуга Пекина, не Москвы

КОММЕНТАРИИ

Александр Лукашенко побывал в Иране уже трижды. Получится ли прорыв в отношениях, как это уже прогнозируют в Минске, после двух не самых удачных попыток? Вряд ли в очень близкой перспективе, отмечает в интервью RFI научный сотрудник Свободного университета Берлина, эксперт по Ближнему Востоку и Средней Азии Сергей Богдан.

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Визит белорусского правителя в Иран произошел почти сразу после поездки в Китай. Белорусские государственные СМИ и в этот раз не жалели эпитетов: «исторический визит», «переломный момент», «время возможностей», дорожная карта под грифом «Для служебного пользования» и т. д.

Президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что «белорусско-иранские отношения за последние два года продемонстрировали прорыв», но цифры довольно скромные — в 2021 году объем торговли между странами составил 33 миллиона долларов, по итогам 2022 года он превысил 100 миллионов.

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Александр Лукашенко путешествует в Иран уже третий раз. По его словам, «мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия, мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества».

Доктор политических наук, научный сотрудник Свободного университета Берлина, эксперт по Ближнему Востоку и Средней Азии Сергей Богдан в интервью RFI оценивает перспективы «новой ступени сотрудничества», отмечая, что белорусские государственные СМИ в последние два-три года любой внешний контакт Минска называют «переломным» или «историческим моментом» — в этой риторике попросту тонет содержание». По его словам, иранская сторона во время этого визита делала куда больше отсылок к китайским аспектам и процессам, влияющим на регион.

Нынешняя активизация белорусско-иранских отношений началась после контактов на саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это также отмечалось в заявлении президента Ирана о переносе части белорусско-иранского сотрудничества на площадки ШОС, в которую вскоре полноценно и одновременно вступят Иран и Беларусь. И совсем недавно Китай поучаствовал в примирении Ирана и Саудовской Аравии — революционное событие для геополитики Ближнего Востока. Этот визит в Иран можно рассматривать в контексте встраивания таких стран, как Беларусь и Иран, в китаецентричный мир, — считает Сергей Богдан.

Александр Лукашенко на встрече с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране 14 марта 2023. via REUTERS - OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE

Что касается наиболее перспективных проектов сотрудничества, то тут, по мнению эксперта, Лукашенко вынужден заняться тем, что в досанкционные времена было слишком сложным и затратным. Так, официальный Минск думает о дороге в Иран и далее на другие рынки региона после закрытия путей на Запад.

В конце 2021 года была очень интересная встреча в Минске с главой Астраханской области РФ о возможности использования российской портовой инфраструктуры в южном направлении, — говорит Сергей Богдан. — Каспийское море — это выход в Иран, других вариантов у Беларуси сейчас нет. Можно, конечно, пробовать через Азербайджан, но у Баку и Тегерана достаточно часто обостряются отношения, да и зачем дополнительное посредническое звено. А учитывая, что за последние лет двадцать Иран очень существенно с помощью Китая расширил свою транспортную систему, было построено множество железных дорог, тоннелей, мостов там, где их никогда не было, то объявленное наращивание сотрудничества выглядит довольно реалистично. Безусловно, белорусская сторона не спешила все это делать раньше, все же белорусское государство до 2020 года было тесно экономически связано с ЕС, и развитие отношений с подсанкционным Ираном было не самым оптимальным вариантом. Сейчас все изменилось.

Но, как отмечает Сергей Богдан, рывка в белорусско-иранских отношениях может и не получится: «не следует преувеличивать способность белорусского госаппарата к воплощению сложных проектов, нет синергии ресурсов».

На Западе визит Лукашенко в Иран расценили как «прокремлевский», в том числе с целью углубления сотрудничества между Ираном и Россией. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По словам представителя Госдепартамента, отношения Москвы и Тегерана давно вызывают обеспокоенность, особенно в сфере военного сотрудничества между двумя странами.

В чем и как Минск и Москва тут смогут друг другу помогать? Да, в иранской прессе подчеркивалось во время визита, что Беларусь — это стратегический союзник России. Но одновременно в Иране отмечался и китайский аспект, что все это проходит через ШОС и на фоне активизации китайской дипломатии в регионе. Возможно, Минск и может себя подавать в первую очередь как союзник России, но вопрос в том, что Тегеран видит всё через призму своих отношений с Китаем и через призму китаецентричного будущего. Да и белорусским властям так хотелось бы видеть — для них всегда светлое будущее было связано с Китаем. Не следует переоценивать мощности белорусского государственного аппарата и пригосударственного бизнеса для осуществления таких сложных проектов, как обход санкций, поставка вооружений и так далее. Хитрые манипуляция такого уровня — не уровень Минска. Должна быть логистика, кадры и технологическая база. Пока всего этого нет, — отмечает Сергей Богдан.

Александр Лукашенко и иранский президент Ибрахим Раиси в Тегеране 13 марта 2023. via REUTERS - BELTA

Что касается предложения Лукашенко создавать в Беларуси совместные предприятия с Ираном и «торговать по всему миру», то, по мнению эксперта, в этом есть какой-то смысл для Минска, учитывая оставшиеся технологические площадки в Беларуси и кадры.

Со всем миром торговать — это громко, но даже если речь будет идти только о российском — он огромный после ухода оттуда западных компаний, — сказал Сергей Богдан. — А уж если будет налажен логистический коридор через Каспий и дальше... Но все это слишком отдаленные перспективы, два раза пробовала Беларусь с Ираном «взлететь» в отношениях — не получилось, есть вопросы и к третьей попытке.

Александр Лукашенко и иранский президент Ибрахим Раиси в Тегеране 13 марта 2023. Переговоры делегации Беларуси с руководством Ирана. via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Александр Лукашенко и иранский президент Ибрахим Раиси в Тегеране 13 марта 2023. via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Александр Лукашенко и иранский президент Ибрахим Раиси в Тегеране 13 марта 2023. via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

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