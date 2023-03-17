Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе по приглашению президента Владимира Путина, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Китая. Это будет первый визит Си в Москву с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину более года назад. По данным Кремля, во время визита Си и Путин обсудят «стратегическое сотрудничество» между двумя странами.

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МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 марта. «В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем», — говорится в распространенном в пятницу заявлении Кремля.

«Обмен мнениями планируется также в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — добавили в Кремле. «Будет подписан ряд важных двусторонних документов».

Как отмечает CNN, Последнее время Китай пытается представить себя нейтральным посредником в вопросе мира на Украине, но в западных столицах эти усилия были встречены скептически из-за растущего партнерства Пекина с Москвой. Си и Путин заявили о дружбе без границ в феврале прошлого года, когда российский лидер посетил Пекин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Спустя несколько недель российские танки вошли в Украину. С тех пор Китай отказывается осуждать вторжение России, вместо этого обвиняя НАТО в провоцировании конфликта. Китай также оказал дипломатическую поддержку Москве, укрепляя при этом экономические и военные связи со своим северным соседом.

В последние недели западные официальные лица начали публично выражать обеспокоенность тем, что Китай может рассматривать возможность предоставления России смертоносной военной помощи. Пекин отвергает это обвинение.

В прошлом месяце Путин принимал в Москве высокопоставленного китайского дипломата Вана И. Путин сказал тогда, что отношения между его страной и Китаем «достигают новых рубежей», а Ван пообещал «еще больше укрепить наше всестороннее стратегическое партнерство».

Ван прибыл в Москву после того, как официальные лица США публично выразили обеспокоенность по поводу того, как продолжающееся партнерство Китая с Россией может повлиять на войну в Украине, и через несколько часов после того, как Путин выступил с важной речью, в которой он объявил о планах приостановить участие России в последнем оставшемся договоре о нераспространении ядерных вооружений.

В последний раз Путин и Си провели виртуальную встречу в декабре, на которой российский лидер назвал отношения между двумя странами «лучшими в истории», заявив, что они могут «выдержать все испытания». Путин также пригласил Си посетить Москву весной 2023 года.

У двух лидеров установились тесные личные отношения: Си назвал Путина «лучшим другом» в 2019 году. Си встречался с Путиным лично 39 раз с тех пор, как стал лидером Китая, последний раз в сентябре во время саммита в Центральной Азии.

Телефонные переговоры глав МИД Украины и КНР

16 марта глава МИД Китая Цинь Ган провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора, в частности, Цинь Ган заявил об обеспокоенности КНР в связи с затянувшейся эскалацией российско-украинского конфликта.

«Мы надеемся, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут настаивать на возвращении на рельсы политического урегулирования. Остается надеяться, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры и, какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь к политическому урегулированию», — сказал Цинь Ган в ходе разговора, его слова приводятся на сайте китайского МИДа.

Кулеба на своей странице в Twitter заявил, что в ходе телефонного звонка была обсуждена важность принципа территориальной целостности, а также формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским.

During my call with China's State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

По словам главы МИД Украины, Китай является не только важным партнером Украины, но и незаменимой и ключевой силой в международных отношениях. Он приветствовал Китай с недавним успехом в сближении между Саудовской Аравией и Ираном, и отметил, что Украина надеется на укрепление взаимного доверия и углубление сотрудничества.

Также Кулеба поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине.

По его словам, позиционный документ, опубликованный Китаем относительно политического урегулирования украинского кризиса, отражает его искренность в содействии прекращению огня и войны.

Как передает Korrespondent.net, Цинь Ган во время разговора сосредоточился на «четырех принципах», выдвинутых лидером КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу, будет предан делу достижения мира и содействия переговорам.

Он призвал международное сообщество создать условия для мирных переговоров.

«Китай обеспокоен эскалацией кризиса, который может выйти из-под контроля, и надеется, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и настаивают на возвращении к политическому решению... Китай будет продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня, чтобы остановить войну, ослабить кризис и восстановить мир», – сказано в заявлении.

Напомним, Китай представил «мирный план» по урегулированию войны на территории Украины. Документ предусматривает в качестве основных пунктов прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.

В ответ на это в США заявили, что Китай может остановиться на первом пункте плана, а именно на уважении суверенитета всех наций.

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