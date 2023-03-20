Антониу Гуттериш призвал «обезвредить климатическую бомбу»

МГЭИК:"Выбросы парниковых газов сегодня на 50% выше, чем 30 лет назад".

Генеральный секретарь ООН призвал богатые страны сделать всё, чтобы достичь углеродной нейтральности не к 2050 году, а «как можно ближе к 2040 году», чтобы «обезвредить климатическую бомбу». Эксперты МГЭИК опубликовали 20 марта 6-ой доклад с синтезом информации, собранной международным научным сообществом за последние 9 лет. Цель экологов — способствовать принятию скорейших мер для эффективной борьбы с глобальным потеплением ввиду ускорения деградации климата.

Реклама Читать далее

В обращении по случаю публикации 6-го доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо ускорить действия в борьбе с потеплением, призвав лидеров развивающихся экономик также внести свой вклад. взяв на себя обязательство «достичь углеродной нейтральности как можно ближе к 2050 году».

Опубликованный 20 марта 6-ой доклад МГЭИК синтезирует 10 000 страниц научных работ, опубликованных в течение последних 8 лет. Документ объединяет всю научную информацию о потеплении климата, его последствиях, но также приводит рекомендации для ограничения влияния деятельности человека на климат и адаптации к потеплению.

Выбросы парниковых газов сегодня на 50% выше, чем 30 лет назад

Девять лет исследований позволили экспертам Межправительственной группы по климату при ООН собрать предельно точные сведения о состоянии планеты. Факт ответственности человека за нарушение климатического баланса был подтвержден. В документе указано: «Более века использования ископаемого топлива наряду с неравномерным и неустойчивым использованием энергии и земли привели к глобальному потеплению на 1,1°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ежегодные глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) в настоящее время на 50% выше, чем 30 лет назад. А из 2,4 трлн тонн, исторически связанных с деятельностью человека, более 40% выбросов были произведены за последние три десятилетия.

В результате наблюдаются всё более частые и более интенсивные экстремальные погодные явления на всех континентах. Эпизоды аномального зноя, наводнения из-за проливных дождей, многолетняя засуха — такие эпизоды происходят всё чаще и их частота превышает прогнозы. По оценкам МГЭИК, радикальные климатические проявления представляют сегодня угрозу для 3,5 миллиардов землян…

Усилия недостаточны

Эксперты констатируют поэтому, что «темпы и масштабы того, что было сделано на настоящий момент, а также запланированные меры недостаточны для борьбы с изменением климата». Поэтому тридцатистраничное «резюме для лиц, принимающих решения», принятое на основе последнего доклада после недельных консультаций представителей МГЭИК в швейцарском Интерлакене, включает и панораму решений.

Генеральный секретарь ООН назвал подготовленное МГЭИК резюме «руководством по выживанию человечества». По мнению Антониу Гутерриша, «лидеры нуждаются в надежном, откровенном и подробном научном руководстве для принятия правильных решений (…) и ускоренного отказа от ископаемого топлива и сокращения выбросов».

Резюме МГЭИК должно лечь в основу политических и экономических переговоров ближайших лет. Уже в ходе саммита ООН по климату в Дубае (COP28) в декабре этого года текст экспертов будет предложен участникам для построчного одобрения. В рамках СОР28 будут поделены первые итоги усилий каждой страны в рамках Парижского соглашения (регулирующего с 2015 года меры по снижению содержания углекислого газа), а также меры для отказа от ископаемых источников энергии).

Безотлагательные меры для общей пользы

В резюме для глав государств и правительств эксперты утверждают: «срочные меры по борьбе с изменением климата могут обеспечить достойное будущее для всех». Их вывод однозначен: «Выбор, который будет сделан в течение следующих нескольких лет, сыграет решающую роль в определении нашего будущего и будущего грядущих поколений».

В 2018 году МГЭИК ставила цель ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Сегодня же эксперты отмечают, что «пять лет спустя эта проблема стала еще более серьезной из-за постоянного увеличения выбросов парниковых газов». Глобальное потепление достигнет 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой с 2030 по 2035 годы, предупреждает МГЭИК, в то время как температура уже повысилась в среднем почти на 1,2°C. Этот прогноз относится практически для всех сценариев антропогенных выбросов парниковых газов в краткосрочной перспективе с учетом их накопления за последние полтора века — пишут эксперты.

МГЭИК предупреждая, что риски, связанные с глобальным потеплением, более серьезны, чем предполагалось до сих пор, эксперты призывают отказаться от ископаемого топлива. Эта политика является частью «программы ускорения» ООН, которая предполагает, в частности, прекращение любого — государственного и частного — международного финансирования добычи углеводородов. ООН призывает международное сообщество остановить любое увеличение существующих запасов нефти и газа, перенаправив субсидии с ископаемого топлива на создание альтернативной энергетики, принимающей во внимание общие интересы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться