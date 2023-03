Миллиарды с Турцией и Сирией: Евросоюз собрал помощь для пострадавших от землетрясения

Выступает председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель. 20.03.2023 AP - Virginia Mayo

RFI 6 мин

В Брюсселе 20 марта прошла международная конференция по сбору средств для Турции и Сирии, где жертвами землетрясений стали более 56 тысяч человек. Конференцию под названием «Together for the people in Turkiye and Syria» организовал Европейский союз — совместно с властями Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, а также в координации с турецкими властями.