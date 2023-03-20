Миллиарды с Турцией и Сирией: Евросоюз собрал помощь для пострадавших от землетрясения

В Брюсселе 20 марта прошла международная конференция по сбору средств для Турции и Сирии, где жертвами землетрясений стали более 56 тысяч человек. Конференцию под названием «Together for the people in Turkiye and Syria» организовал Европейский союз — совместно с властями Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, а также в координации с турецкими властями.

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В результате подземного толчка магнитудой 7,8 балла, за которым через девять часов последовал еще один, в Турции, по последним официальным данным, погибло 50 096 человек, в Сирии — почти 6 000. Трагедия случилась 6 февраля.

Организаторы брюссельской конференции* отметили, что в результате масштабных разрушений миллионы людей остались без жилья на юго-востоке Турции и севере Сирии, где проживает большое количество беженцев и перемещенных лиц — жертв сирийской войны.

О 4 миллионах беженцев («3 млн из которых — сирийцы»), принятых Турцией, говорил на открытии конференции турецкий президент Эрдоган. Выражая благодарность всем, кто уже оказал поддержку стране в связи с этим стихийным бедствием, президент Турции отмечал важность увеличения помощи — главным образом, для финансирования строительства нового жилья.

Представители Программы развития ООН (ПРООН) две недели назад выражали сожаление по поводу слабого отклика на чрезвычайный призыв, объявленный организацией в середине февраля с целью собрать более одного миллиарда долларов для Турции и почти 400 миллионов долларов для Сирии. Но до проведения сегодняшней конференции для Турции было собрано лишь 16% от названной суммы.

Неправительственная организация Международный комитет спасения (IRC) перед конференцией призвала доноров обеспечить «полное выполнение этих призывов», чтобы средства «без промедления»** поступили в гуманитарные организации на местах.

«Более чем через месяц после землетрясения ситуация в пострадавших районах остается отчаянной. Поскольку многие дома повреждены или разрушены, у многих людей нет другого выбора, кроме как спать в переполненных и плохо оборудованных коллективных убежищах», — сказала Таня Эванс, директор IRC в Сирии, которую цитирует France-Presse.

На конференции выступили: европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, администратор Программы развития ООН Аким Стайнер, представители Всемирного банка, десятков стран мира (США, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Ирландия, Венгрия, Греция, Кипр, Мальта, Финляндия, Словения, Испания, Эстония, Дания, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Южная Корея, Новая Зеландия…) и другие.

Также прошла совместная презентация, организованная правительством Турции, ПРООН и Всемирным банком, в ходе которой была дана предварительной оценке ущербу, понесенному Турцией. Согласно этим данным, подтвержденным турецким министром иностранных дел Чавушоглу,

общий ущерб, который понесла Турция, составил 103,6 миллиарда евро, из которых 66% приходится на разрушение жилья. Министр также заявил, что «стоимость восстановления будет вдвое выше суммы ущерба».

«Независимо от экономического положения страны, невозможно в одиночку бороться с бедствием такого масштаба», — заявил турецкий президент Эрдоган.

«Прошло уже больше месяца, а потребности так остры. Люди нуждаются в самых элементарных вещах. Им нужна еда, вода, жилье, предметы первой необходимости», — сказала перед конференцией Сьюзан Маландрино, сотрудник по связям с общественностью Американского Красного Креста.

«Спустя шесть недель после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии мы объединяемся, чтобы помочь выжившим в этой трагедии», — сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии. «Наша солидарность останется такой же сильной, как и в первые часы после землетрясения. Люди в Турции и Сирии должны знать, что мы поддерживаем их в долгосрочной перспективе. Я призываю все страны и доноров, государственных и частных, внести свой вклад и почтить память погибших и героизм спасателей, и, прежде всего, вместе построить лучшее будущее для выживших».

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на восстановление Турции, объявила Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Комиссия предоставит 108 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Сирии.

Представитель Франции отметил, что «перед лицом огромных страданий турецкого и сирийского народов» французы «действовали с первого дня» — «с присутствием наших групп помощи на месте, с полевым госпиталем, с развертыванием гуманитарного груза, с финансированием, которое мы выделили неправительственным организациям и организациям ООН, действовавшим в Сирии». «Помимо уже предпринятых гуманитарных усилий» и 26 миллионов евро, выделенных ранее, Франция объявила о выделении «дополнительных 12 млн евро» «для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи населению Турции и Сирии».

«Мы также собираемся принять участие в работах по восстановлению Турции, по запросу турецких властей, мобилизовав, в частности, финансовую помощь Французского агентства развития в размере 150 млн евро», — добавил французский представитель.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) пожимает руку премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону. В центре — председательница ЕК Урсула фон дер Ляйен. AP - Virginia Mayo

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции, подчеркнул, что «землетрясения в Турции и Сирии — это катастрофа исторического масштаба; гибель людей, разрушенные дома и человеческие страдания просто ужасают; последствия абсолютно ужасающие». Как председатель Совета Европейского Союза, «Швеция сделает все возможное, вместе с ЕС и его международными партнерами, чтобы помочь пострадавшим», — добавил Кристерссон.

На сайте ООН перед началом конференции подчеркивалось, что она открыта для всех «государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20 (за исключением России),

членов Организации сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Организации Объединенных Наций, гуманитарных организаций, международных и европейских финансовых институтов».

Россия была исключена из-за войны, которую она ведет против Украины.

P.S. По итогам конференции международные доноры пообещали выделить на помощь жителям Турции и Сирии 7 миллиардов евро, объявил Ульф Кристерссон.

*Конференция прошла «на полях» Европейского гуманитарного форума, организуемого 20–21 марта 2023 года в Брюсселе Европейской комиссией и Швецией. «Форум пройдет на фоне значительно возросших гуманитарных потребностей, меняющихся геополитических реалий и сужающегося гуманитарного пространства. Он станет платформой (...) для обсуждения текущих гуманитарных проблем, включая дефицит финансирования и необходимость расширения донорской базы. Помимо этого, 14–15 июня в ЕС пройдет 7-я Брюссельская конференция, посвященная будущему Сирии и стран региона», — отметили в ООН.

Еврокомиссия отмечала, что до конференции «21 государство ЕС, а также Албания, Черногория, Норвегия и Сербии оказали помощь Сирии и Турции». На месте катастрофы работали 32 европейские поисково-спасательные группы (в которых было около 1500 человек и более 100 поисковых собак), 6 медицинских команд, развернувших 5 полевых госпиталей.

** В то время как международная помощь была быстро доставлена в Турцию, гуманитарные организации столкнулись с большими трудностями при оказании помощи сирийскому населению, особенно в районе Идлиба (северо-запад), занятом повстанцами. После этого ЕС и США ослабили санкции в отношении Сирии, а Дамаск согласился разрешить ООН открыть еще два пограничных перехода, чтобы помочь доставить больше помощи, напоминает AFP. После землетрясения несколько арабских стран возобновили контакты с Дамаском и отправили помощь. В воскресенье, 19 марта, президент Сирии Асад прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где ему пообещали помощь в размере более 100 миллионов долларов.

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