Глава КНР Си Цзиньпин провел в Кремле переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

Путин заявил журналистам «об откровенном обмене мнениями» с китайским лидером. Лидеры встречаются в составе делегаций, после чего подпишут документы и выступят с совместным заявлением. Программа основного дня визита завершится государственным обедом.

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Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и координации действий на мировой арене. Об этом сообщил журналистам сам Путин. «Проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал Путин после переговоров.

Си Цзиньпин назвал незыблемым курс Пекина на «укрепление стратегического взаимодействия с Россией». Такую оценку дал председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию, сообщил китайский МИД на сайте. «Курс Китая на укрепление стратегического взаимодействия с Россией незыблем. Обе стороны прилагают усилия к национальному развитию и возрождению, выступают за многополярность мира и демократизацию международных отношений», — сказано в сообщении. Китайский лидер также отметил, что развитие отношений Москвы и Пекина «опирается на глубокую историческую логику» и оба государства рассматривают друг друга в качестве приоритета в своей внешней политике.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Китай в текущем году. Об этом китайский лидер заявил во время встречи с Мишустиным в Доме правительства, передает «РИА Новости».Путин был с визитом в КНР за три недели до начала вторжения российских войск в Украину.

«Хотел бы поздравить вас с переизбранием председателем Китайской Народной Республики. И сердечно поблагодарить за большое личное внимание, которое вы уделяете развитию дружбы и партнерства России и Китая», — сказал Мишустин и назвал визит признаком особого характера отношений Москвы и Пекина, «вступающих в новую эпоху».

Накануне, на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводятся на сайте китайского МИДа. «Си Цзиньпин подчеркнул, что голос мира и объективности берет вверх, большинство государств ратует за разрядку ситуации и продвижение примирения, выступают против нагнетания напряженности. (...) Китай готов продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом 20 марта. Это его первый зарубежный визит после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В первый день поездки Си Цзиньпин провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась четыре с половиной часа.

Во время неформальной встречи Путин сообщил председателю КНР, что российская сторона изучила предложения Пекина по мирному урегулированию в Украине. Москва открыта для переговорного процесса, подчеркнул глава государства. Си Цзиньпин в ответ заявил об уверенности, что российские граждане поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если тот решит баллотироваться. Затем политики продолжили общение в закрытом формате.

Председатель Китая Си Цзиньпин выбрал Россию для первого визита после переизбрания по исторической логике. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. «Это соответствует исторической логике. Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами. Мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», — пояснил он. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая выдержали «испытание на прочность».

Оружие и газ

21 марта «Газпром» сообщил о рекордных суточных поставках топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В понедельник «Газпром» поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении. На вопрос AgenceFrance-Presse (AFP), в частности, о точной цифре доставки, компания ответила «не предоставлять дополнительную информацию». Другой источник в «Газпроме», знакомый с ситуацией, сообщил AFP, что «суточные объемы», поставляемые в Китай, являются «коммерческой информацией» и «не будут разглашаться».

Россия уже несколько лет пытается увеличить поставки газа в энергоемкую экономику Китая и ускорила это движение в течение года после введения против нее международных санкций. В прошлом году поставки газа по трубопроводу «Сибирские силы» в Китай достигли рекордного уровня — 15,5 млрд кубометров. К 2025 году Москва намерена через эту инфраструктуру увеличить свой экспорт в 2,5 раза, до 38 миллиардов кубометров в год.

В статье, опубликованной Кремлем в воскресенье вечером, Владимир Путин назвал газопровод «сделкой века». В январе Россия экспортировала в Китай 2,7 миллиарда кубометров природного газа и сжиженного природного газа (СПГ), по данным китайской таможни, поставив себя на первое место среди стран-экспортеров азиатского гиганта. В конце декабря Владимир Путин запустил в эксплуатацию Ковыктинское газовое месторождение, расположенное в Сибири, которое должно позволить в будущем увеличить экспорт в Китай.

Москва и Пекин вскоре могут завершить реализацию гигантского проекта «Сила Сибири-2» — газопровода, который пройдет через Монголию из России в Синьцзян (северо-запад Китая). Его пропускная способность составит 50 миллиардов кубометров в год, что почти столько же, сколько NordStream (55 миллиардов) в Европе до его остановки из-за саботажа в сентябре 2022 года.

Как пишет The New York Times, за год вторжения в Украину Китай продал России беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов. Издание опирается на «данные российской таможни, полученные от стороннего поставщика». В частности, продажи дронов DJI в Россию продолжаются, даже несмотря на то, что компания заявила, что приостановила поставки как в Россию, так и в Украину. Продукция компании DJI составляла почти половину поставок китайских дронов в Россию, согласно таможенным данным. Сложные каналы сбыта и нечеткие описания продукции в экспортных данных не позволяют точно установить, есть ли в китайской продукции американские компоненты.

Генсек НАТО пригласил Си Цзиньпина к диалогу «напрямую» с Владимиром Зеленским

Китайские власти должны вести «прямой» диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, если они хотят, чтобы к их мирному плану относились серьезно, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Каковы приемлемые условия для любого мирного решения — решать Украине», — сказал Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга в штаб-квартире Атлантического альянса в Брюсселе на презентации отчета о деятельности НАТО в 2022 году.

«Китай должен понять точку зрения Украины и напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским. Любое мирное решение для Украины должно основываться на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнул он. «Прекращение огня или любое решение, которое не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, будет лишь способом заморозить войну и позволить России восстановить свои силы и атаковать по-новому. Это не будет справедливый и прочный мир», — предупредил он.

Йенс Столтенберг также вновь призвал Пекин не оказывать России военную помощь. «Это было бы поддержкой незаконной войны, продлением войны и поддержкой незаконного вторжения в Украину. Это то, чего Китаю делать не следует».

«Новая стратегическая концепция, принятая Альянсом на саммите в Мадриде в июне 2022 года, определяет Россию как важнейшую угрозу нашей безопасности, наряду с терроризмом, и четко указывает, что Китай бросает вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям», — добавил Йенс Столтенберг.

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