ООН: человек нарушил круговорот воды в природе

Экология

22 марта, в день открытия в Нью-Йорке международной конференции по водным ресурсам, ООН предупреждает, что в условиях изменения климата планеты и загрязнения природы следует готовиться к кризису с питьевой водой. По оценкам Организации Объединенных Наций, 2,3 миллиарда человек живут в странах, уже сейчас испытывающих нехватку воды, что неизбежно приведет к возникновению конфликтов и напряженности.

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Конференция ООН 2023 года по водным ресурсам открылась 22 марта, когда отмечается Всемирный день водных ресурсов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объединились более 6500 участников. Среди них сотня министров и дюжина глав государств и правительств. Как уточняется на сайте организации, конференция дает «уникальную возможность ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной воде и услугам санитарии к 2030 году».

Несмотря на то, что водные ресурсы имеют жизненно важное значение, международная встреча такого уровня по проблеме проводится впервые за 46 лет! В очередной раз, выступая с трибуны ООН в рамках очередной конференции по климату, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш напомнил, что потребление природных ресурсов человеком достигло опасных масштабов.

Cinq choses à savoir à propos de la Conférence de l'ONU sur l'eau#WaterAction @UN_Water https://t.co/Xg3OCFrkrV — ONU Info (@ONUinfo) March 20, 2023

Открывая конференцию он сказал, что человечество «нарушило круговорот воды в природе, разрушило экосистемы и загрязнило подземные воды», подвергая опасности миллиарды жителей планеты.

Нехватка воды в одних регионах, наводнения или заражение в других… Драматические ситуации возникают сегодня на планете повсеместно. В опубликованном 21 марта отчете «ООН-Водные ресурсы» и ЮНЕСКО указывают на «неизбежность риска глобального водный кризис».

Конкретные обязательства

Масштабы кризиса с питьевой водой в мире зависит от дальнейшего развития событий. В интервью AFP ведущий автор доклада Ричард Коннор отметил: «Если ничего не будет сделано, то 40–50% населения по-прежнему не будет иметь доступа к услугам санитарии и около 20–25% к безопасной питьевой воде». Если проценты не меняются, то население планеты растет, а вместе с ним и число пострадавших. А между тем, призыв гарантировать к 2030 году доступ к питьевой воде и туалетам для всех был сформулирован на уровне ООН еще в 2015.

Участникам, государствам, компаниям или представителям гражданского общества было предложено выступить с конкретными обязательствами. Но сегодня наблюдатели указывают на недостаточность мер и отсутствие необходимого финансирования для их реализации.

Как объяснил агентству France-Presse Стюарт Орр из Всемирного фонда дикой природы (WWF Франция), водный кризис усугубляется изменениями климата. «Мы сможем сделать общество и экономику устойчивыми, если правительства и предприятия быстро разработают политику, методы и инвестиции для признания ценности и восстановления здоровья рек, озер и водно-болотных угодий».

Потребление пресной воды увеличивается на 1% в год

За последние 40 лет потребление пресной воды в мире увеличивалось практически на 1% в год, — указывает отчет «ООН-водные ресурсы». Примерно 10% населения мира проживает в странах, где водный стресс достиг высокого, либо критического уровня. А согласно отчету экспертов ООН по климату (МГЭИК), опубликованному в понедельник, «около половины населения мира» страдает от «острой» нехватки воды по крайней мере часть года.

Эксперты указывают также на то, что кризис усугубляет социальное неравенство. Так как для богатых доступ к воде гарантирован. «Чем вы беднее, тем более вы уязвимы для этих кризисов» — напомнил AFP Стюарт Орр.

А по данным неправительственной организации Water.org, в засушливых регионах нехватка воды сказывается, в первую очередь, на женщинах и девочках. Потому, что на их долю выпадает обязанность ходить за водой.

Проблема заключается не только в нехватке воды, но и в загрязнении доступных ресурсов, из-за отсутствия или недостаточного доступа к санитарным системам.

По меньшей мере два миллиарда человек пьют воду, загрязненную фекалиями, что подвергает их смертельным заболеваниям: холере, дизентерии, брюшному тифу или полиомиелиту. Другая, не менее серьёзная проблема — загрязнение фармацевтическими препаратами, химическими веществами, пестицидами, микропластиком или наноматериалами, которое воздействует на пресноводные экосистемы.

По оценке «ООН-Водные ресурсы», для обеспечения доступа к питьевой воде для всех к 2030 году текущие уровни инвестиций должны быть умножены как минимум в три раза.

ООН подчеркивает: «Вода лежит в основе устойчивого развития и поддерживает все аспекты жизни на Земле. Доступ к безопасной и чистой воде является одним из основных прав человека».

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