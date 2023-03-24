Биньямина Нетаньяху в Лондоне встретили сотни противников судебной реформы

В пятницу, 24 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Лондон. Накануне глава израильского правительства выступил с обращением к нации по поводу проводимой им судебной реформы. Десятки тысяч израильтян снова вышли в четверг вечером на улицы городов, требуя отменить реформу и защитить демократию.

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Дипломатические усилия главы израильского правительства направлены на попытку убедить западные страны выступить против возврата к соглашению по ядерной программе Ирана.

Вылет главы израильского правительство Биньямина Нетаньяху в Лондон первоначально откладывался в связи с участием пилотов в протестах. Несколько сотен израильтян пришли с флагами к зданию резиденции английского премьер-министра, где проходила встреча Биньямина Нетаньяху с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Демонстранты выразили свое несогласие с судебной реформой, которую проводит израильское правительство.

В своем первом обращении к гражданам Израиля по поводу судебной реформы Биньямин Нетаньяху признал обоснованность опасений ее противников, а также заявил, что учтет опасения всех сторон и не допустит «раскола» общества.

Тем не менее премьер-министр подтвердил, что правительство не намерено прерывать разработку реформы, как того требуют протестующие, и собирается уже на следующей неделе принять один из наиболее важных ее элементов, а именно законопроект, возлагающий назначение судей Верховного суда на коалиционное правительство.

«Закон, который будет представлен в Кнессет на следующей неделе, — это закон не о контроле над судом, а о его сбалансированности, — сказал премьер-министр, -он откроет Верховный суд для мнений, для слоев населения и для целых слоев общества, которые до сих пор были исключены».

Нетаньяху также заявил, что больше не будет принимать во внимание соглашение о конфликте интересов, достигнутое в 2020 году, которое запрещало ему участвовать в реформе из-за судебных процессов по делу о коррупции. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Кнессет принял закон, защищающий премьер-министра от возможного увольнения.

Премьер-министр уточнил, что в законопроект, позволяющий правительству отменять решения Высокого суда, будут внесены поправки, требующие более высокого порога голосования, чем ранее объявленный 61 голос. Новый порог указан не был. Биньямин Нетаньяху пообещал включить в реформу меры по обеспечению защиты прав личности, которые могут оказаться под угрозой в случае ограничения полномочий Верховного суда.

Однако речь Нетаньяху не убедила оппозицию. Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид написал в своем твиттере, что она «оторвана от действительности» и «пронизана ложью». Реформа и методы ее проведения подверглись критике также внутри правительственной коалиции. Министр обороны Йоав Галлант из партии «Ликуд» планировал в четверг вечером обратиться к нации, чтобы призвать к временному прекращению изменения законодательства, Свое решение он объяснял ростом числа военнослужащих, в знак протеста отказывающихся служить. Запланированная речь была отменена после встречи с Нетаньяху. С выступлениями за отмену реформы в последнее время выступал также начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, который говорил, что его «беспокоит» растущее нежелание солдат служить.

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