США ответили авиаударами в Сирии на нападение на американскую базу

Одиннадцать проиранских боевиков были убиты в ночь на пятницу, 24 марта, в результате авиаударов США на востоке Сирии, сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (OSDH). Бомбардировки стали ответом на атаку беспилотника на американскую базу, в результате которой погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

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В четверг беспилотник нанес удар по объекту технического обслуживания американской базы около города Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. В результате удара погиб американский контрактник и еще шестеро человек, в том числе пятеро военнослужащих США, получили ранения.

Ночью на пятницу, 24 марта, вооруженные силы США ответили высокоточными авиаударами по военной базе проиранской группировки. «Удары США были нанесены по складу оружия в городе Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли шесть проиранских боевиков, — сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (OSDH), — еще пятеро боевиков были убиты в результате ударов по позициям иранских группировок вблизи Маядина и Аль-Букамаль». В сообщении также говорится, что двое из одиннадцати убитых были сирийцами.

Проиранские движения, воюющие на стороне режима Дамаска, регулярно атакуют американские базы с использованием беспилотников. Однако эти удары крайне редко приводят к человеческим потерям.

«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с Корпусом стражей исламской революции… Как ясно дал понять президент Байден, мы предпримем все необходимые действия для защиты наших сограждан и всегда давать отпор, когда и где мы выбираем», — говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

Министр также сообщил, что беспилотник, выпущенный по американскому объекту, был «иранским», но не уточнил, участвовал ли Иран в организации нападения.

Двум солдатам, получившим ранения, была оказана помощь на месте, еще трое солдат и американский контрактник были отправлены для лечения в Ирак.

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