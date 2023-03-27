Саммит ООН по воде: принят план действий с бюджетом в 300 млрд долларов

По данным ООН, личные и бытовые нужды человека в воде составляют от 50 до 100 литров воды на человека в сутки.

24 марта саммит ООН по питьевой воде завершился в Нью-Йорке принятием Программы мер, которые должны гарантировать доступ к водным ресурсам для всех. Сотни обязательств были приняты и оглашены в рамках конференции правительствами, предприятиями и НПО 170 стран-участниц. Генеральный секретарь объявил о создании функции Специального посланника ООН по пресноводным ресурсам. Но в комментариях о конференции звучат мнения о недостаточности результатов.

Реклама Читать далее

Проведение Международной конференции по воде в Нью-Йорке тремя днями ранее называли историческим. Потому, что саммит такого масштаба по теме водных ресурсов проводился впервые с 1977 года. Своих представителей в ООН направили 170 государств, а общее число участников превысило 10 000 человек. Усилия международного сообщества рассматриваются как уникальная возможность ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и санитарии к 2030 году.

Вода и устойчивое развитие

«Без воды не может быть устойчивого развития», — настаивал в ходе конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал «подтвердить приверженность служению нашему общему будущему».

Более широкая трактовка вопроса предложена на тематической странице ООН заголовком «Мир, достоинство и равенство на здоровой планете»:

Вода имеет решающее значение для устойчивого развития. для социально-экономического развития, производства энергии и продовольствия, здоровых экосистем и выживания человека. Вода также лежит в основе процесса адаптации к изменению климата, являясь важнейшим связующим звеном между обществом и окружающей средой. Вода непосредственно связана с реализацией прав человека.

По данным ООН, личные и бытовые нужды человека в воде составляют от 50 до 100 литров воды на человека в сутки. До сих пор доступ к безопасной питьевой воде во многих частях мира гарантирован не для всех. Глобальное потепление усугубляет проблему. По сравнению с доиндустриальной эпохой, до 18 века, средние температуры на Земле уже повысились на 1,1 градуса. Ожидается, что к 2030 году показания термометра вырастут еще на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Парижское соглашение говорит о необходимости ограничить рост температур 1,5°C к концу века. Но эксперты ООН уже говорят, что к 2100 году средние температуры могут возрасти на 3,2°C. По словам Бенуа Леньеля, французского исследователя из Руана, эксперта МГЭИК,«всё решится в течение десяти [ближайших] лет».

Научные разработки для защиты и управления водными ресурсами

Поэтому международное сообщество намерено осуществлять Программу действий в области водных ресурсов, используя достижения науки. Генеральный секретарь настаивал, что многое зависит от «новаторских, инклюзивных и ориентированных на действия обязательств, взятых на себя государствами-членами и другими сторонами на этой конференции».

Среди поставленных целей — признание и обеспечение права человека на доступ к воде, разработка разумной политики с целью снижения нагрузки на гидрологическую систему, создание и внедрение к 2030 году новой глобальной информационной системы по водным ресурсам для определения планов и приоритетов.

Глобальный подход требует рассматривать политику пользования водой одновременно с мерами для защиты экосистем и климата, сокращения выбросов парниковых газов и улучшения условий жизни населения. Поэтому план по водным ресурсам ООН предполагает создание устойчивой инфраструктуры, систем подачи и очистки воды, водопроводы и программы очистки сточных вод, и обеспечения для всех в мире к 2027 году системами раннего предупреждения об угрозе стихийных бедствий.

Принятая в Нью-Йорке программа должна быть обеспечена бюджетом в 300 миллиардов долларов, «с потенциалом раскрытия» не менее 1 триллиона долларов в виде социально-экономических и экосистемных выгод. Об успешности саммита можно будет судить по мере соблюдения взятых обязательств, в частности финансовых.

Подведение первых итогов о выполнениями странами ООН программ, направленных на сохранение климатического равновесия планеты намечено в рамках следующей Всемирной климатической конференции в декабре 2023 года в Дубае.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться