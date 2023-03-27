Судебная реформа в Израиле: после массовых демонстраций президент предложил «немедленно» прекратить работу над законопроектом

В начале января новое правительство Израиля, возглавляемое Биньямином Нетаньяху, представило проект реформы, суть которой заключается в том, чтобы ослабить судебную власть и лишить высшую судебную инстанцию возможности отменять принятые законы. Идея вызвала недовольство значительной части общества, в стране начались протесты.

Тысячи людей вышли на манифестацию протеста в Тель-Авиве в ночь на понедельник, 27 марта, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, который выступил против против судебной реформы. Толпы демонстрантов собрались на улице Каплан в центре Тель-Авива, ставшей эпицентром протестов после представления в январе законопроекта о реформе, разделившей страну.

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Огромная толпа вышла на улицы Тель-Авива воскресным вечером после увольнения министра обороны Израиля Йоава Галанта. В ответ президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник призвал правительство «немедленно» прекратить законодательную работу над законопроектом о судебной реформе, который разделяет страну. «Прошлой ночью мы стали свидетелями очень сложных сцен», из-за которых «вся нация испытывает глубокую обеспокоенность», — написал Херцог в Твиттере. «Наша безопасность, наша экономика и наше общество находятся под угрозой», — добавил президент и призвал «премьер-министра, членов правительства и представителей большинства» «немедленно прекратить» рассмотрение проекта в парламенте «во имя единства народа Израиля».

Глава израильского профсоюзного центра «Гистадрут» объявил в понедельник во время пресс-конференции о «немедленной всеобщей забастовке». «Я призываю к всеобщей забастовке (...), как только эта пресс-конференция закончится, государство Израиль остановится», — заявил Арнон Бар Давид, глава крупнейшего профсоюза Израиля.

«Биби, уходи!»

В Тель-Авиве протестующие подожгли шины в воскресенье вечером, говорится в заявлении полиции. Корреспондент AFP рассказала, что огромные толпы вышли на улицы Тель-Авива, а протестующие заблокировали главную магистраль, проходящую через прибрежный мегаполис, Аялон. Вооруженные бело-голубыми флагами демонстранты скандировали лозунги «Биби вон!», требуя отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По сообщениям местных СМИ, другие спонтанные митинги прошли перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, а также в других городах страны, таких как Хайфа на севере и Беэр-Шева юге страны.

Через несколько часов после объявления об увольнении министра обороны генеральный консул Израиля в Нью-Йорке подал в отставку, опубликовав письмо в Twitter. «Политическая ситуация в Израиле достигла критической точки, и я чувствую глубокую ответственность и моральное обязательство отстаивать то, что правильно, и бороться за демократические ценности, которыми я дорожу», — заявил Асаф Замир, назвав увольнение министра «опасным решением», которое «убедило его в том, что он больше не может продолжать представлять это правительство».

США «глубоко обеспокоены»

Тысячи людей вышли на манифестацию протеста в Тель-Авиве в ночь на понедельник, 27 марта, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля, который возражал против судебной реформы. AP - Oren Ziv

Соединенные Штаты заявили в воскресенье вечером, что они «глубоко обеспокоены» ситуацией в Израиле и призвали к «компромиссу» между сторонами. «Мы глубоко обеспокоены сегодняшними событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают острую необходимость компромисса», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений», — подчеркнула она.

«Демократические общества укрепляются за счет сдержек и противовесов, и фундаментальные изменения в демократической системе должны осуществляться при максимально широкой поддержке населения», — продолжила Эдриенн Уотсон. «Мы продолжаем призывать руководство Израиля к скорейшему поиску компромисса. Мы считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан», — добавила она.

Баланс сил

Демонстрации в Израиле проходят каждую неделю с момента презентации в январе правительством Биньямина Нетаньяху проекта судебной реформы. Вызвавшая обеспокоенность в стране, а также за рубежом, реформа направлена ​​на усиление контроля со стороны правительства и правящего большинства над судебной властью. По мнению противников реформы, это ставит под угрозу демократический характер государства Израиль.

Биньямин Нетаньяху и его ультраправые и ультраортодоксальные союзники считают, что этот проект реформы необходим для восстановления баланса сил между выборными должностными лицами и Верховным судом, который они считают политизированным. «Мы должны остановить законодательный процесс» на месяц, сказал Йоав Галлант в субботу вечером, перед решающей неделей, которая должна быть отмечена другими законодательными положениями и новыми массовыми демонстрациями. «Я привержен ценностям (партии – ред.) «Ликуд», но серьезные изменения на национальном уровне должны быть осуществлены путем консультаций и диалога», — добавил он. Министр обороны призвал к прекращению демонстраций.

В понедельник утром крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион приостановил свою работу на фоне протестов против судебной реформы. Как пишут местные издания, администрация аэропорта пока не решила, будет ли принимать рейсы из-за границы, которые должны в ближайшее время прибыть в Израиль.

В то же время сообщается, что профсоюз врачей Израиля объявил о приостановке работы системы здравоохранения со вторника до объявления об отмене судебной реформы.

Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступит с официальным обращением в ближайшие часы.

В начале января новое правительство Израиля, возглавляемое Биньямином Нетаньяху, представило проект реформы, суть которой заключается в том, чтобы ослабить судебную власть и лишить высшую судебную инстанцию возможности отменять принятые законы. Идея вызвала недовольство значительной части общества, в стране начались протесты. 11 марта оппозиция сообщила о крупнейшей акции за всю историю страны: на улицы израильских городов вышло 500 тысяч человек, примерно половина — в Тель-Авиве.

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